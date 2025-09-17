Με Εμμανουηλίδου στα ημιτελικά και Γκούσιν στα προκριματικά

Η κούρσα της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στα ημιτελικά των 200μ. και ο προκριματικός της Γκούσιν στο ύψος, είναι οι ελληνικές συμμετοχές την Πέμπτη (18/9) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο.

H Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, όπως πριν από δύο χρόνια στο ντεμπούτο της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη, έτσι και τώρα στο Τόκιο θα τρέξει στα ημιτελικά των 200μ.

H 22χρονη βελτιώνοντας το φετινό της ρεκόρ στα 22.92, πήρε την 3η θέση στην 1η σειρά και την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά.

Με βάση τους χρόνους η Εμμανουηλίδου με τα 22.92 σημείωσε την 21η επίδοση, το απόγευμα της Πέμπτης (18/9, 15:38) θα τρέξει στην 3η και τελευταία ημιτελική σειρά με ξεκάθαρο στόχο: Να βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, που είναι 22.84. Το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών ανήκει στην Κατερίνα Κόφφα με 22.67 από τις 16 Ιουνίου 1996.

Στα ημιτελικά θα είναι και η Κύπρια, Ολίβια Φωτοπούλου, που πέρασε με χρόνο (22.98) κι αγωνιζόμενη στη 2η σειρά στόχος θα επιδιώξει να βελτιώσει τουλάχιστον το φετινό της ρεκόρ (22.90). Οι δύο πρώτες αθλήτριες ανά σειρά και οι δύο καλύτεροι χρόνοι θα περάσουν στον τελικό της Παρασκευής (19/9, 16:22).



Η Τατιάνα Γκούσιν νωρίτερα θα αγωνιστεί στον προκριματικό του ύψους γυναικών, για την 4η συμμετοχή της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η 31χρονη πρωταθλήτρια στο Γιουτζίν το 2022 έχασε στη διαφορά προσπαθειών την είσοδο στον τελικό. Τα δύο προκριματικά γκρουπ θα αρχίσουν στις 13:15, με τη συμμετοχή 36 αθλητριών, το όριο απευθείας πρόκρισης είναι πολύ ψηλά, στο 1,97μ. και τα διαδοχικά ύψη είναι στα: 1.83μ., 1.88μ, 1.92μ., 1.95μ. και 1.97μ.

Όπως συνήθως συμβαίνει, τα 12 εισιτήρια θα κριθούν πιο χαμηλά, στο 1,95μ. ή στο 1,92μ. Η Γκούσιν βρίσκεται στο Τόκιο με φετινό ρεκόρ στο 1,91μ., ενώ το ατομικό της ρεκόρ είναι στο 1,94μ. από το 2024.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης

13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός

13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν (Α' Γκρουπ)

13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:58 800 μ. (Γ) Προκριματικός

14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός

15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός (Εμμανουηλίδου)

15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός

16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ



