Ο Ματία Φουρλάνι μετά τον κλειστό στίβο έγινε πρωταθλητής κόσμου και στον ανοιχτό μέσα στο 2025, με τον 20χρονο Ιταλό να φθάνει στο χρυσό μετάλλιο στο μήκος με ατομικό ρεκόρ στα 8,39μ.

Ο Ματία Φουρλάνι είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στο μήκος ανδρών, με τον 20χρονο Ιταλό να διαδέχεται στον παγκόσμιο θρόνο τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Φουρλάνι στο 5ο άλμα του έβγαλε το «χρυσό» άλμα στα 8,39μ., βελτιώνοντας κατά ένα εκατοστό το ατομικό του ρεκόρ και φθάνοντας στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του.

Το 2025 φέρει πλέον τη σφραγίδα του, καθώς τον Μάρτιο είχε προηγηθεί η νίκη του και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Ναντζίνγκ.

Ο Τατζάι Γκέιλ ισοφαρίζοντας το φετινό του ρεκόρ στα 8,34μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, με τον Τζαμαϊκανό πρωταθλητή κόσμου στην Ντόχα το 2019, να κατακτά το τρίτο του μετάλλιο, καθώς ήταν 3ος πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη.

Αντίθετα, ο Γιουσάο Σι έφθασε στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του, με τον 26χρονο Κινέζο να ισοφαρίζει τη φετινή του επίδοση με 8,33μ. και να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο.

Η τελική κατάταξη στο μήκος

1.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8,39μ.

2.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8,34μ.

3.Γιουχάο Σι (Κίνα) 8,33μ.

4.Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 8,30μ.

5.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8,19μ.

6.Μίνγκουμ Ζανγκ (Κίνα) 8,18μ.

7.Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 8,17μ.

8.Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 7.97μ.

9.Νικολάι Γουίλιαμς (Τζαμάικα) 7,85μ.

10.Άιζακ Γκράιμς (ΗΠΑ) 7,85μ.

11.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 7,83μ.

12.Χάιμε Γκουέρα (Ισπανία) 7,81μ.



