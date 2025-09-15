Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: H Κάμριν Ρότζερς το χρυσό με μυθική βολή στη σφυροβολία (vid)
Το απογευματινό πρόγραμμα της Δευτέρας (15/9) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο είχε έντονο ελληνικό χρώμα, πρώτα με την άνετη πρόκριση από τον Μίλτο Τεντόγλου στον τελικό του μήκους κι έπειτα με το ασημένιο μετάλλιο από τον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ.
Όμως επεφύλασσε και μια ιστορική βολή στον τελικό της σφυροβολίας γυναικών. Η Κάμριν Ρότζερς από τον Καναδά διατήρησε τον παγκόσμιο τίτλο της με βολή στα 80,51μ. Η 26χρονη ολυμπιονίκης στο Παρίσι, έγινε μόλις η 4η αθλήτρια στην ιστορία με βολή άνω των 80μ.
Η Ρότζερς πήγε στο Τόκιο με ρεκόρ στα 78,88μ. από το φετινό Diamond League στο Γιουτζίν και έγινε πρωταθλήτρια κόσμου με 80,51μ. Μια επίδοση που υστερεί μόνο από το παγκόσμιο ρεκόρ των 82,98μ. που σημείωσε η Πολωνή, Ανίτα Βλόνταρτσικ στη Βαρσοβία το 2016.
Η Βλόνταρτσικ σε ηλικία 40 ετών ήταν παρούσα στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, καταλαμβάνοντας την 6η θέση με 74,64μ.
Οι άλλες δύο αθλήτριες της παρέας των 80μ. είναι οι Αμερικανίδες, ΝτεΆνα Πράις με 80.31μ. (2021) και Μπρουκ Άντερσεν με 80,17μ. (2023). Την Ρότζερς στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος ακολούθησαν οι Κινέζες, Τζίε Ζάο με 77,60μ. και η Τζιαλέ Ζανγκ με 77,10μ.
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
