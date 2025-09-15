Άνετος στο πρώτο του άλμα στα 5.75 ο Εμμανουήλ Καραλής, που διεκδικεί ακόμα ένα μετάλλιο αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Χωρίς προβλήματα ξεκίνησε ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του επι κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, με τον Έλληνα πρωταθλητή να καθαρίζει από νωρίς τα 5.75.

Ο Μανόλο ετοιμάζεται να δοκιμάσει στα 5.85 στη συνέχεια της προσπάθειάς του για ακόμα ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Δείτε το άλμα του:

