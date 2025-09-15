Δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό της σφυροβολίας ανδρών οι δύο πρωταθλητές του αγωνίσματος, Χρήστος Φραντζεσκάκης και Κώστας Ζάλτος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Χρήστος Φραντζεσκάκης και Κώστας Ζάλτος αγωνίστηκαν στο Β προκριματικό γκρουπ της σφυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο όμως δεν κατάφεραν να βγάλουν τις βολές που έχουν στα χέρια τους.

Ο Φραντζεσκάκης, που αγωνίστηκε για τρίτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ξεκίνησε με βολή στα 73.41μ, συνέχισε με μία άκυρη βολή και έπειτα ολοκλήρωσε τον αγώνα του με μία βελτιωμένη βολή στα 75.43μ που όμως δεν ήταν αρκετή για να του δώσει την πολυπόθητη πρόκριση μιας και ο τελικός “έκλεισε” περίπου μισό μέτρο πάνω, στα 75.91μ. Ο 25χρονος ρίπτης κατετάγη 15ος στο σύνολο.

Ο Ζάλτος, ξεκίνησε με 73.21μ, συνέχισε με 73.80μ και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 73.96μ επίδοση που τον έφερε στην 20ή θέση του συνόλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι 9 από τους 12 που προκρίθηκαν στον τελικό του αγωνίσματος, ήταν με όριο.

