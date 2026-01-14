Μια ανάσα από το 0-1 έφτασε στο 10' ο Άρης με τον Μόντσου με διπλή προσπάθεια να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά.

Ο Άρης ήταν η ομάδα που κατάφερε να φτάσει πιο κοντά στο γκολ στο ματς με τον Παναθηναϊκό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα στο 10' ο Μπόκος γλίστρησε κι έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή, εκείνη έφτασε στον Γένσεν, εκείνος πέρασε στον Πέρεθ, που έκανε την πάσα μέσα στην περιοχή, ο Μορόν άφησε, ο Μόντσου εκτέλεσε στην κίνηση, ο Λαφόν απέκρουσε ασταθώς και ο ίδιος παίκτης στην επαναφορά αστόχησε ξανά από εξαιρετική θέση.