Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με στόχο τον τελικό και νέο ρεκόρ η Σκαρβέλη στη σφυροβολία
Η Σταματία Σκαρβέλη ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών στη σφυροβολία γυναικών, τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο (Κυριακή 14/9), με στόχο την πρόκριση στον τελικό.
Με καλύτερη φετινή επίδοση το 71.95μ, που αποτελεί και νέο ατομικό ρεκόρ για την ίδια, η έμπειρη αθλήτρια συμμετέχει για τέταρτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ωστόσο εμφανίζεται πιο έτοιμη και αποφασισμένη από ποτέ να διεκδικήσει μια θέση στις 12 φιναλίστ- Κάτι που καμία άλλη Ελληνίδα δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα.
Η Σκαρβέλη μέσα έχει βάλει στόχο της την κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ που είναι 72.10μ και σκοπεύει να συνεχίσει τις προσπάθειές της κιόλας από τον προκριματικό του Παγκοσμίου.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίζεται στο Β' προκριματικό γκρουπ (04:45 ώρα Ελλάδος) και το όριο για την απευθείας πρόκριση στον τελικό έχει οριστεί στα 74μ.
