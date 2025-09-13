Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο για τα γαλανόλευκα συνεχίζεται με την Σταματία Σκαρβέλη στον προκριματικό της σφυροβολίας γυναικών, την Κυριακή 14/9.

Η Σταματία Σκαρβέλη ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών στη σφυροβολία γυναικών, τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο (Κυριακή 14/9), με στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Με καλύτερη φετινή επίδοση το 71.95μ, που αποτελεί και νέο ατομικό ρεκόρ για την ίδια, η έμπειρη αθλήτρια συμμετέχει για τέταρτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ωστόσο εμφανίζεται πιο έτοιμη και αποφασισμένη από ποτέ να διεκδικήσει μια θέση στις 12 φιναλίστ- Κάτι που καμία άλλη Ελληνίδα δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα.

Η Σκαρβέλη μέσα έχει βάλει στόχο της την κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ που είναι 72.10μ και σκοπεύει να συνεχίσει τις προσπάθειές της κιόλας από τον προκριματικό του Παγκοσμίου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίζεται στο Β' προκριματικό γκρουπ (04:45 ώρα Ελλάδος) και το όριο για την απευθείας πρόκριση στον τελικό έχει οριστεί στα 74μ.

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου