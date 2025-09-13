Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Καραλής «καθάρισε» εντυπωσιακά και τα 5,75μ. (vid)
Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξεπεράσει με το 1ο άλμα και τα 5,75μ. στον προκριματικό του επί κοντώ και πλέον βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, που θα γίνει τη Δευτέρα (15/9, 14:10, ΕΤΡ 2).
Ο Μανόλο είχε θέσει ως στόχο να πραγματοποιήσει όλα κι όλα δύο άλματα στον προκριματικό και να φύγει για τον τελικό. Πέρασε εύκολα τα 5,55μ. και έπειτα από μακρά αναμονή κι αφήνοντας τα 5,70μ., πέρασα εντυπωσιακά πάνω και από τα 5,75μ. και πλέον ουσιαστικά περιμένει την επικύρωση πρόκρισης στον μεγάλο τελικό.
