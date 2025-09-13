Τους στόχους τους πέτυχαν οι Όλγα Φιάσκα και Σοφία Αλικανιώτη στον αγώνα των 35χλμ βάδην γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Καλές εμφανίσεις έκαναν τα μέλη της ομάδας του βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Πολύ καλή εμφάνιση στα 35χλμ βάδην έκανε η 23χρονη Όλγα Φιάσκα, η οποία τερμάτισε στη 18η θέση με χρόνο 2:59.59. Η Φιάσκα κατάφερε να πετύχει τον πρώτο της στόχο, που ήταν να ολοκληρώσει τον αγώνα της δεδομένου πως στην προηγούμενη εμφάνισή της (Βουδαπέστη 2023) δεν είχε τερματίσει και έπειτα να ευχαριστηθεί τον αγώνα της, κάνοντας μάλιστα μία επίδοση που δεν αδικεί την προσπάθειά της.

Πέτυχε τον στόχο της η Αλικανιώτη

Παράλληλα, η Σοφία Αλικανιώτη τερμάτισε στη 37η θέση με χρόνο 3:21:06 και πέτυχε τον στόχο της, που ήταν να ολοκληρώσει την πρώτη της κούρσα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και έτσι εμφανίστηκε συγκινημένη μετά το τέλος του αγώνα.