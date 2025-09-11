Καραλής: «Να αναγκάσω τον Ντουπλάντις να κάνει περισσότερα από έξι άλματα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής δηλώνει πανέτοιμος για την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο και την επικείμενη μονομαχία του με τον Άρμαντ Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, το Σάββατο (13/9, 13:05 ώρα Ελλάδας) θα πάρει μέρος στον προκριματικό αγώνα, με το βλέμμα στον μεγάλο τελικό της Δευτέρας (15/9, 13:49 ώρα Ελλάδας) και την πολυαναμενόμενη μονομαχία του με τον Άρμαντ Ντουπλάντις.

Ο 25χρονος Ελληνας πρωταθλητής στις τέσσερις προηγούμενες συμμετοχές του δεν βρέθηκε σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά, έχοντας ξεπεράσει σε 11 αγώνες τα 6,00μ. μέσα στα 2025, με κορυφαία τα 6,08μ., στις 2 Αυγούστου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο Καραλής πάει για το μοναδικό μετάλλιο που λείπει από τη σύλλογή του.

Παράλληλα, μοιάζει να είναι ο μοναδικός που μπορεί να βάλει δύσκολα στον Ντουπλάντις των 6,29μ., με τον Σουηδό να στοχεύει στο 3ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο.

Ο Καραλής μίλησε στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ, για την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.



«Είμαι έτοιμος να κάνω έναν καλό προκριματικό. Οι προκριματικοί στο αγώνισμα μας είναι δυσκολότεροι από τους τελικούς. Θα είναι 32 αθλητές και θα κάνουμε δύο άλματα, αν κάνεις ένα άκυρο, θα πρέπει να περιμένεις 30 με 45 λεπτά. Πρώτος στόχος είναι δύο καθαρά άλματα, να περάσω και να ξεκουραστώ. Έχει πάει πολύ καλά όλη η προετοιμασία. Όλα τα παιδιά είναι σε καλή διάθεση, είχαμε καλό κλίμα στο Μισάτο. Ελπίζω να καταφέρουμε να παραμείνουμε υγιείς και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», τόνισε αρχικά.

Για την επικείμενη κούρσα με τον Άρμαντ Ντουπλάντις τόνισε: «Εξαρτάται από την ημέρα που θα βρεθούμε εγώ κι εκείνος. Τις περισσότερες φορές που έχω δείξει πως μπορώ να πηδήξω πάνω από τα έξι μέτρα δημιουργείται μια ψυχολογική πίεση και αναγκάζεται και ο Μόντο να κάνει περισσότερα άλματα. Αυτό που θέλω είναι να ευχαριστηθώ τον αγώνα και, στα μεγάλα ύψη, να γίνει μια πολύ ωραία μάχη.

Από εκεί και πέρα, αν το απολαύσω και νιώσω ότι το σώμα μου μπορεί να πάει ψηλά, τότε μπορεί να δούμε κάτι πολύ όμορφο. Ελπίζω όλα να πάνε όπως έχω προγραμματίσει και να τα καταφέρω. Πρέπει να έχω καθαρά άλματα και να τον αναγκάσω να κάνει περισσότερα από έξι με επτά άλματα».

Για το πώς αισθάνεται όταν βλέπει τον πήχη πάνω από τα 6,10μ. είπε: «Την πρώτη φορά που είδα τα 6,10 μ. είπα: "Τι βουνό είναι αυτό! Πάμε να δούμε και βλέπουμε". Η δεύτερη φορά ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμη καλύτερη. Όσο περισσότερη τριβή έχεις με τέτοια ύψη, τόσο φεύγει από το μυαλό σου εκείνο το "βουνό" που έβλεπες στην αρχή. Αν όλα πάνε καλά και ξαναδώ αυτό το ύψος, ελπίζω να το πετύχω. Θα είναι το ιδανικό να συμβεί σε αυτόν τον αγώνα».



