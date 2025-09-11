Οι δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο Τόκιο, έφεραν κι αλλαγή ώρας στα 35 χλμ. βάδην ανδρών-γυναικών, που ανοίγουν το Σάββατο το πρόγραμμα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Σε αλλαγή ώρας των αγωνισμάτων μεγάλων αποστάσεων εκτός σταδίου προχώρησαν οι διοργανωτές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Η απόφαση πάρθηκε λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, που επικρατεί στην ιαπωνική πρωτεύουσα και είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και αθλητριών.

Συγκεκριμένα το αγώνισμα των 35χλμ. βάδην ανδρών και γυναικών θα αρχίσει μισή ώρα νωρίτερα το Σάββατο (13/9), δηλαδή στις 07:30 τοπική ώρα και 01:30 ώρα Ελλάδος, ενώ την ίδια ώρα θα δοθεί η εκκίνηση και στον μαραθώνιο ανδρών και γυναικών.

Η Ελλάδας έχει τέσσερις συμμετοχές στα 35χλμ. βάδην, τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ στους άνδρες και τις Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα και Σοφία Αλικανιώτη στις γυναίκες.