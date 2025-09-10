H εθνική ομάδα αφήνει το Μισάτο και αναχωρεί για το Τόκιο

Τα μέλη της εθνικής ομάδας την Πέμπτη θα αφήσουν το Μισάτο και θα μεταβούν στο Τόκιο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Έπειτα από παραμονή επτά ημερών στο προπονητικό κέντρο του Μισάτο οι αθλητές και οι αθλήτριες παίρνουν τον δρόμο για το Τόκιο και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που ξεκινά το Σάββατο (13/9).

Σε μια όμορφη και λιτή εκδήλωση στο στάδιο της πόλης ο Δήμος Μισάτο αποχαιρέτησε την Τετάρτη (10/9) τα μέλη της εθνικής ομάδας. Ο δήμαρχος και τοπικοί φορείς εξέφρασαν για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και τον σεβασμό τους προς τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, καθώς και σε όλα τα μέλη της αποστολής.

Ως ένδειξη φιλίας, αλληλεγγύης και ειρήνης, ο δήμαρχος της πόλης και ο τεχνικός διευθυντής, Χρήστος Μελέτογλου, φύτεψαν μια ελιά. Ο Μελέτογλου, στη σύντομη ομιλία του, ευχαρίστησε τον δήμαρχο για τη ζεστή φιλοξενία και τη στήριξη σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Η ομάδα θα κάνει το πρωί της Πέμπτης (11/9) την προπόνησή της και στη το μεσημέρι θα αναχωρήσει για το Τόκιο, προκειμένου να καταλύσει στο ξενοδοχείο των αγώνων. Πρόκειται για ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα που θα φιλοξενήσει 2.203 αθλητές και αθλήτριες από τις 198 χώρες που μετέχουν στη διοργάνωση.

Τα μέλη της ομάδας θα παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους και στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της εθνικής ομάδας, παρουσία της προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Σοφίας Σακοράφα. Στο Τόκιο αναμένονται την Πέμπτη (11/9) η Ελίνα Τζένγκο και ο Δημήτρης Παυλίδης, τα δύο τελευταία μέλη της ελληνικής ομάδας.