Μανόλο, πώς είναι να κοντράρεις στα ίσια τον κορυφαίο όλων των εποχών;

Αν πρέπει να κρατήσουμε μόνο ένα πράγμα από τον τελικό του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου, ας είναι το ότι κατάφερε να πιέσει και να αγχώσει τον κορυφαίο επικοντιστή όλων των εποχών και να του δείξει πως δεν αγωνίζεται πλέον μόνος του.

Όσοι είδαν τον τελικό του επί κοντώ ανδρών, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ήταν αρκετά τυχεροί για να παρακολουθήσουν ζωντανά μία νέα ιστορία να γράφεται. Γνωρίζαμε πως ο Εμμανουήλ Καραλής θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο και πως είναι πάρα πολύ πιθανό να πετύχει τον στόχο του, ελπίζαμε πως θα δούμε ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ και αυτό το πηγαίο χαμόγελό του. Ωστόσο, ο Μανόλο σήμερα ήθελε να κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Ήθελε να δείξει σε όλο τον κόσμο πως πλέον ο Μόντο Ντουπλάντις δεν θα αγωνίζεται μόνος του αλλά θα έχει εκείνον, να τον κοιτάζει στα μάτια και να τον κοντράρει στα ίσια. Μέχρι να έρθει η στιγμή που θα τον νικήσει.

Από το ξεκίνημά του ο Έλληνας πρωταθλητής φαινόταν χαλαρός, άνετος, ευδιάθετος, έτοιμος για μεγάλα άλματα. Περνούσε τον πήχη, κοιτούσε την ομάδα του στις κερκίδες και γελούσε με νόημα. Στεπάνσκι και Πομάσκι του φώναζαν “Μπράβο” και του θύμιζαν με τον τρόπο τους όλη τη δουλειά που έχουν κάνει, την τόσο σκληρή δουλειά. Λίγες οδηγίες και συγκεντρωμένα συνεχίζει στα επόμενα. Ως και το 6.05μ δεν έκανε ούτε ένα άκυρο άλμα. Διαβάστε το ξανά. Αψεγάδιαστα άλματα, με ορμή και άρτια τεχνική, με ύψος, με χάρη, χωρίς ζόρι. Όλα αυτά ο Μανόλο, που πριν από τρία χρόνια άνοιγε την καρδιά του και μιλούσε για το διάλειμμα που θέλει να πάρει από το άθλημα που τόσο αγαπά αλλά που πλέον τον εγκλώβιζε. Ο Μανόλο που έχει περάσει τραυματισμούς, κατάθλιψη, έχει κάνει κακούς αγώνες και έχει ακούσει… και τί δεν έχει ακούσει. Αυτό το παιδί σήμερα έγραψε ιστορία.

Όπως είπε κι ο ίδιος μετά τον αγώνα του: «Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Και μόνο έτσι θα μπορούσε να πετύχει όσα πέτυχε σε αυτόν τον αγώνα. Κοιτώντας από ψηλά, από την κορυφή, αναγνωρίζοντας πως ο Ντουπλάντις είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος όλων αλλά πως μπορεί εκείνος να τον κοντράρει, να τον αγχώσει, να τον κάνει να κάνει περισσότερα άλματα και να του δημιουργήσει αμφιβολία όταν θα κάνει το άκυρο στα 6.10μ.

Και αν ο Μανόλο περνούσε το 6.10μ; Ύψος που είναι ζήτημα χρόνου να περάσει και πως το καλοκαίρι μάλλον θα το δούμε να συμβαίνει. Αν το περνούσε; Δεν ξέρουμε πως θα συμπεριφερόταν ο Ντουπλάντις γιατί είχε καιρό, πολύ καιρό, να νιώσει πραγματική απειλή και ανταγωνισμό. «Manolo pushed the heck out of me», είπε ο Ντουπλάντις που σημαίνει πως ο Καραλής τον πίεσε τόσο πολύ που ο Σουηδός έκανε ειδική μνεία για εκείνον στις δηλώσεις του.

Ο Ντουπλάντις πέρασε το 6.15μ, για εκείνον μπορεί να μη σημαίνει τίποτα αφού έχει πλέον 6.27μ όπως σε αυτό το ύψος δοκίμασε και ο Καραλής. Και το τόλμησε. Το τόλμησε χωρίς φόβο και έκανε ένα ολοκληρωμένο άλμα. Έριξε τον πήχη όμως πόσους έχετε δει να τολμούν να ανέβουν στα 6.15μ; Πόσο συχνά βλέπουμε τέτοια άλματα; Και, κυρίως, τέτοιους αθλητές με άγνοια κινδύνου και τόση όρεξη να διασκεδάσουν τον αγώνα.

Και το κοινό σίγουρα ευχαριστήθηκε αυτό το θέαμα, που για πρώτη φορά ο Ντουπλάντις ξεφύσησε από το άγχος. Είναι άνθρωπος κι αυτός, δεν είναι ρομπότ, το είδαμε όλοι σήμερα. Ο ίδιος με τον Έλληνα μοιράζονται τα βάθρα από μικρά παιδιά, γνωρίζονται χρόνια, λατρεύουν να αγωνίζονται μαζί και πλέον θα αγωνίζονται με άλλες βάσεις. Γιατί ο Καραλής, πια, μπορεί να γίνει εκείνος που θα ταράξει τα νερά.

Σήμερα, μόνο, κατάφερε να ανέβει στο Νο7 όλων των εποχών στο επί κοντώ ανδρών και να κάνει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει κάνει ποτέ Έλληνας αθλητής στίβου- ισοφαρίζοντας με το 6.05μ το 8.65μ του Μίλτου Τεντόγλου και πλέον κυνηγούν και οι δύο τον Λούη Τσάτουμε και το 8.66μ. Όλα αυτά, σε μία μέρα.

Και που είμαστε ακόμη…