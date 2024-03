Σοκ στο πένταθλο καθώς η Μαρία Βιθέντε υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη διάρκεια του ύψους, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκτός με φορείο.

Σοκ στο πένταθλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου, που ξεκίνησε στη Γλασκώβη.

Η Ισπανίδα Μαρία Βιθέντε ήταν η ταχύτερη στο πρώτο αγώνισμα των συνθέτων (60μ εμπ.) και εκ των βασικών φαβορί για το χρυσό.

Στο δεύτερο αγώνισμα της ημέρας όμως, στο ύψος, τραυματίστηκε σοβαρά. Τρέχοντας προς τον πήχη, πάτησε άσχημα στο έδαφος και γύρισε το πόδι της, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να βάλει τα κλάματα.

Por favor, no, por favor no...



María Vicente se lleva la mano al tendón de Aquiles... No no gusta nada esta imagen...



Con lo bien que estaba la española #WICGlasgow2024 @wicglasgow24



