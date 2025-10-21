Σαμπαλένκα και Μπαντόσα κάνουν μαζί διακοπές: Χορός στο TikTok και τρελά κέφια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που ανέβασε η Σαμπαλένκα, χορεύοντας με την Μπαντόσα!

Η Άρινα Σαμπαλένκα και η Πάουλα Μπαντόσα φαίνεται ότι απολαμβάνουν κάθε στιγμή των διακοπών τους μαζί. Οι δύο τενίστριες μοιράστηκαν στα social media στιγμές που χορεύουν με την τελευταία να κερδίζει τις εντυπώσεις στο TikTok.

Η Άρινα Σαμπαλένκα ανέβασε το video στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik tok και όπως ήταν φυσικό έγινε viral.