Σαμπαλένκα και Μπαντόσα κάνουν μαζί διακοπές: Χορός στο TikTok και τρελά κέφια
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που ανέβασε η Σαμπαλένκα, χορεύοντας με την Μπαντόσα!
Η Άρινα Σαμπαλένκα και η Πάουλα Μπαντόσα φαίνεται ότι απολαμβάνουν κάθε στιγμή των διακοπών τους μαζί. Οι δύο τενίστριες μοιράστηκαν στα social media στιγμές που χορεύουν με την τελευταία να κερδίζει τις εντυπώσεις στο TikTok.
Η Άρινα Σαμπαλένκα ανέβασε το video στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik tok και όπως ήταν φυσικό έγινε viral.
@aryna.sabalenka Just following directions 😂 @Paula Badosa ♬ original sound - Scar_lip
