Ένα ταξίδι στο χρόνο και στις μονομαχίες ανάμεσα στους Σεμπάστιαν Κόε και Στιβ Όβετ, που εκφράστηκαν κυρίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980.

Πάνε 40 και πλέον χρόνια από τότε που στις μεσαίες αποστάσεις κυριαρχούσαν οι Αγγλοσάξονες, με ένα μαγικό δίδυμο, τον Σεμπάστιαν Κόε και τον Στιβ Όβετ να γράφουν ιστορικές στιγμές στις αρχές των 80's.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Μόσχας το 1980 αποτέλεσαν την αρχή μιας αντιπαλότητας ανάμεσα στον Κόε και Όβετ που κυρίευσε τον κόσμο και γράφτηκε στα βιβλία της ιστορίας με τους τελικούς στα 800μ. και στα 1.500μ.

Όμως ας θυμηθούμε τι είχε συμβεί με τη σειρά.

Η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν τον Δεκέμβριο του 1979, είχε αντίκτυπο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ πρωτοστάτησε στο κάλεσμα για μποϊκοτάζ και περίπου 60 άλλες χώρες ενώθηκαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ταξίδεψαν στη Σοβιετική Ένωση.

Ορισμένες χώρες του δυτικού κόσμου δεν τήρησαν το μποϊκοτάζ, ανάμεσά τους η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Σουηδία.

Οι διοργανωτές με δεδομένη την απουσία -κυρίως- της ομάδας των ΗΠΑ, αναζητούσαν την... κόντρα που θα έμενε στην ιστορία και τη βρήκαν στα πρόσωπα των δύο Βρετανών δρομέων.

«Ποιος στο διάολο ήταν αυτός;»

Δύο εντελώς διαφορετικοί αθλητές και άνθρωποι. Ο Κόε, γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1956 στο Λονδίνο, διακρινόταν για την πανεπιστημιακή του μόρφωση, τη γοητεία του λέγειν, που τον έφερε μέχρι την προεδρία της World Athletics, αλλά και την αυστηρή επιτήρηση από τον πατέρα του και προπονητή του Πίτερ, στην αθλητική του σταδιοδρομία.

Κι από την άλλη ο μακρυμάλλης φοιτητής και γιος ενός εμπόρου από το Μπράιτον, ο Στιβ Όβετ, γεννημένος τον Οκτώβριο του 1955, ένας χαρακτήρας εσωστρεφής κι επιρρεπής στην κυκλοθυμία.

Πριν φθάσουν στη Μόσχα, η μοναδική συνάντησή τους στην πίστα, ήταν στον τελικό των 800μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πράγας το 1978.

Εκεί ένας άγνωστος 21χρονος Ανατολικογερμανός, ο Όλαφ Μπέγερ έκανε την έκπληξη κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με ρεκόρ αγώνων (1:43.84), αφήνοντας τον Όβετ στη 2η θέση (1:44.09) και τον Κόε στην 3η θέση (1:44.76).

«Ποιος στο διάολο ήταν αυτός;» είχε αναρωτηθεί ο Όβετ προς τον Κόε, μόλις τελείωσε ο αγώνας.

«Στο τελευταίο βιράζ σκεφτόμουν "πού είναι ο Σεμπ";»

Και πάμε το καλοκαίρι του 1980 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας.

Λίγες εβδομάδες πριν ο Κόε πετύχαινε παγκόσμιο ρεκόρ στα 1.000 μέτρα με 2:13.4 στο Όσλο και ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κούρσα των 800μ.

Από την άλλη, ο Όβετ αήττητος σε 43 αγώνες στα 1.500μ. και στο μίλι (1.609μ.) ήταν το νούμερο ένα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στα 1.500μ.

Πρώτα έγινε ο τελικός στα 800μ. στο Στάδιο «Λένιν», ήταν 26 Ιουλίου 1980 και ο κόσμος του αθλητισμού έζησε την πρώτη ανατροπή.

The narrow margin splitting Steve Ovett and Sebastian Coe as they won gold and silver in the 800m in 1980 in Moscow pic.twitter.com/1AgR176JoD — Team GB (@TeamGB) July 22, 2016

Στο μεγαλύτερο μέρος την κούρσα οδήγησε ο 3ος Βρετανός της παρέας, ο Ντέιβιντ Γουόρεν, με τον Όβετ να είναι στην 6η θέση στα 400μ. και τον Κόε στην 8η.

Ο Όβετ ανέβασε τον ρυθμό του και πριν μπει στο βιράζ για την τελική ευθεία βρέθηκε να κυνηγά τον Σοβιετικό, Νικολάι Κιρόφ, τον ξεπέρασε, τερματίζοντας σε 1:45.4 για το μοναδικό χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας του.

«Απλά όλα ήταν σκατά από την αρχή μέχρι το τέλος, η χειρότερη κούρσα μου στα 800 μέτρα» είπε ο Κόε, που με 1:45.9 τερμάτισε στη 2η θέση, όμως για τον ίδιο ήταν μια μεγάλη ήττα.

Έξι ημέρες μετά θα ακολουθούσαν τα 1.500μ., όλοι όμως θεωρούσαν βέβαιο το νταμπλ από τον Στιβ Όβετ.

Ο 20χρονος τότε Στιβ Κραμ, που ήταν φιναλίστ, αλλά και πρωταθλητής κόσμου στην απόσταση τρία χρόνια αργότερα στο Ελσίνκι, δήλωνε ξεκάθαρα: «Ο Κόε δεν χρειάζεται να μπει στον κόπο να εμφανιστεί».

Όμως στις μεσαίες αποστάσεις τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και ο Κόε είχε τη ρεβάνς για την ήττα στα 800μ. Με τον Όβετ να είναι σταθερά πίσω του και να τον παρακολουθεί, με τον Ανατολικογερμανό, Γιούργκεν Στράουμπ να οδηγεί την κούρσα μέχρι τα 1.400μ. περίπου μέτρα, στην τελική ευθεία ο Κόε είχε περισσότερες δυνάμεις, κατακτώντας το πρώτο χρυσό ολυμπιακό του μετάλλιο, με τον Όβετ να μένει 3ος (3:39.0) και τον Στράουμπ να μπαίνει ανάμεσά τους (3:38.8).



Θα κυλούσαν άλλα τέσσερα χρόνια μέχρι οι δυο τους να συναντηθούν ξανά στην πίστα, αυτή τη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 στο Λος Άντζελες.

Ο Κόε διατήρησε τον τίτλο στα 1.500μ., ενώ είδε τα σχέδιά του στα 800μ., να μην πραγματοποιούνται ξανά με τον Βραζιλιάνο, Χόακιμ Κρουζ να πετυχαίνει ολυμπιακό ρεκόρ (1:43.00) και να τον αφήνει στη 2η θέση.

Για τον Όβετ το Λος Άντζελες εξελίχθηκε σε μια καταστροφή. Χτυπημένος από βρογχίτιδα, τερμάτισε 8ος στα 800μ., ενώ εγκατέλειψε στην τελευταία στροφή στον τελικό στα 1.500μ.

Όπως παραδέχθηκε ο Κόε, ήταν η στιγμή που έφερε τους δύο αθλητές πιο κοντά, με τον Κόε να δηλώνει στο ΒΒC: «Τον γνώρισα πολύ καλά στο Λος Άντζελες. Μετά τα 800 μέτρα, στο τούνελ αφού κατέρρευσε, ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και ανησυχούσα πολύ γι αυτόν».

H απίστευτη παραδοχή Κόε για τα Χριστούγεννα του 1979

Το πόσο ο ένας επηρέαζε τον άλλον φαίνεται από τα όσα αποκάλυψε χρόνια αργότερα ο Σεμπάστιαν Κόε, εξιστορώντας πώς είχε περάσει την ημέρα των Χριστουγέννων το 1979.

«Ήταν ένας σκληρός χειμώνας, αλλά έτρεξα 12 μίλια το πρωί των Χριστουγέννων. Ήταν μια δύσκολη προπόνηση και γύρισα σπίτι, έκανα ντους και ένιωσα πολύ χαρούμενος με αυτό που είχα κάνει.

Reminds me of this anecdote about Seb Coe and Steve Ovett. pic.twitter.com/auVzA8GmDC — Hutch Carpenter 🌻 (@bhc3) December 25, 2025

Αργότερα εκείνο το απόγευμα, καθισμένος πίσω μετά το γεύμα των Χριστουγέννων, άρχισα να νιώθω άβολα, αλλά δεν ήμουν σίγουρος γιατί.

Ξαφνικά σκέφτηκα: "Βάζω στοίχημα ότι ο Στιβ Όβετ είναι εκεί έξω και κάνει τη δεύτερη προπόνηση της ημέρας". Έβαλα ξανά το ρούχα μου, αντιμετώπισα το χιόνι και τον πάγο και έκανα μια δεύτερη προπόνηση. Έτρεξα αρκετά μίλια, συμπεριλαμβανομένης προπόνησης σε λόφο.

Όχι πολύ καιρό πριν, του είπα την ιστορία. Γέλασε. "Βγήκες μόνο δύο φορές εκείνη τη μέρα;» ρώτησε».

