Ο Πρόεδρος της Μποτσουάνα για να τιμήσει τον Τεμπόγκο για την κατάκτηση του χρυσού ολυμπιακού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, που είναι και το πρώτο στην ιστορία της χώρας κήρυξε επίσημη αργία.

Ο Λετσίλ Τεμπόγκο από την Μποτσουάνα έγραψε ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αφού στάθηκε στο ψηλότερο σημείο του βάθρου και έφερε στη χώρα του το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Ο Πρόεδρος της Μποτσουάνα προκειμένου να τιμήσει τον αθλητή για τη μεγάλη επιτυχία του κήρυξε επίσημη αργία την Παρασκευή 9 Αυγούστου.

Ο Πρόεδρος της Μποτσουάνα, Μογκουέτσι Μασίσι αποφάσισε να κηρύξει την Παρασκευή 9 Αυγούστου ως ημέρα αργίας στην χώρα, ώστε να τιμήσει τη σπουδαία επιτυχία του Τεμπόγκο.

Να θυμίσουμε πως στην κούρσα των 200μ. ο Τεμπόνγκο κατέκτησε το χρυσό με χρόνο 19.46", ενώ ο Κένεθ Μπέντναρεκ ολοκλήρωσε την κούρσα με 19.62" και στην τρίτη θέση ήρθε ο Νόα Λάιλς με 19.70", ο οποίος αγωνίστηκε όντας θετικός στον covid-19.

Botswana's president has declared a public holiday to celebrate Letsile Tebogo’s historic gold medal in the Olympic men’s 200m 🥇 pic.twitter.com/R9nqbNMb83