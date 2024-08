Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 40 αθλητές είχαν βρεθεί θετικοί στον ιό COVID-19 κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Ο Αμερικανός σπρίντερ Νόα Λάιλς βρέθηκε θετικός στο COVID-19 λίγες ημέρες πριν εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο Λάιλς, ο οποίος επιβεβαίωσε τα νέα στους δημοσιογράφους στη μικτή ζώνη μετά τον αγώνα, φορούσε μάσκα ενώ μιλούσε για την κατάστασή του. Αποκάλυψε ότι έλαβε θετικό αποτέλεσμα του τεστ COVID-19 τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (6/8), λίγες ημέρες πριν από τον τελικό. Ο Λάιλς κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα σε 19.70 δευτερόλεπτα, τερματίζοντας πίσω από τον Letsile Tebogo από την Μποτσουάνα και τον συμπατριώτη του Αμερικανό Kenny Bednarek.

Ο αντίκτυπος του COVID-19 στον Λάιλς ήταν εμφανής κατά τη διάρκεια του αγώνα. Γνωστός για τους πληθωρικούς πανηγυρισμούς του και την ενεργητική του συμπεριφορά μετά το πέρασμα της γραμμής τερματισμού, ο Λάιλς ξάπλωσε αχαρακτήριστα στην πίστα σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Λίγο αργότερα χρειάστηκε ιατρική φροντίδα και εθεάθη να καταρρέει σε αναπηρικό καροτσάκι κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Ο Λάιλς έχει ιστορικό άσθματος, το οποίο πιθανότατα επιδείνωσε τα συμπτώματά του και έκανε τον αγώνα ακόμη πιο δύσκολο.

