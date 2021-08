Πέθανε ο παλιός πρόεδρος της ΔΟΕ, Ζακ Ρογκ! (vid)

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από την ζωή ο παλιός πρόεδρος της ΔΟΕ, Ζακ Ρογκ που είχε παίξει σημαντικό ρόλο μετά την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων από την Αθήνα!

O Bέλγος Ζακ Ρογκ ήταν ο 8ος πρόεδρος της ΔΟΕ και η θητεία του διήρκησε από το 2001 ως το 2013. Τον θυμόμαστε όλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας για την ομιλία του με το αξέχαστο «Ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα» αλλά και γενικά για όλη την παρουσία του εκείνα τα χρόνια της προετοιμασίας των Αγώνων. Ο Ρογκ ήταν χειρουργός ορθοπεδικός, ενώ υπήρξε αθλητής ράγκμπι αλλά και κωπηλάτης, με παρουσία μάλιστα σε Ολυμπιακούς Αγώνες με την εθνική ομάδα του Βελγίου.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3