Ολυμπιακοί Αγώνες: Γάλλος μαραθωνοδρόμος έκανε σαμποτάζ στους αντιπάλους του, πετώντας τα νερά στο έδαφος! (vid)

Απίστευτη συμπεριφορά του Γάλλου Μοράντ Αμντουνί ο οποίος στους σταθμούς για νερό, πετούσε τα μπουκάλια στο έδαφος.

Αγνωστο είναι προς το παρόν αν η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου αποφασίσει να τιμωρήσει τον Γάλλο Μοράντ Αμντουνί.

Ο Γάλλος μαραθωνοδρόμος «συνελήφθη» από την κάμερα της μετάδοσης του μαραθωνίου να κάνει μια απαράδεκτη κίνηση, καθώς σε ένα από τα περάσματα στους σταθμούς όπου οι αθλητές προμηθεύονται νερό, άρχισε να τα πετάει ένα ένα και κράτησε το τελευταίο για τον εαυτό του !

French marathon runner Morhad Amdouni deliberately knocked over every bottle of water for his fellow competitors before grabbing the last one on the table...



