Ολυμπιακοί Αγώνες: To Instagram μπλόκαρε τον λογαριασμό της Τόμπσον επειδή ανέβασε τις κούρσες της από το Τόκιο

Η δις ολυμπιονίκης στο Τόκιο, Ιλέιν Τόμπσον -Ερα, είδε τον λογαριασμό της στο Instagram να τρώει… μπλοκ επειδή ανάρτησε τους τελικούς στα 100μ. και 200μ.

Είχαμε δει το Instagram και άλλες πλατφόρμες να μπλοκάρουν για πρώτη φορά Πρόεδρο μιας χώρας (Τραμπ). Τώρα είδαμε να μπλοκάρουν και μία χρυσή ολυμπιονίκη…

Ο λόγος για την Τζαμαϊκανή Ιλέιν Τόμπσον-Ερα, η οποία ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram τις δύο κούρσες στα 100μ. και 200μ., όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με εκπληκτικές επιδόσεις.

Η πλατφόρμα, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, αναγκάστηκε να κατεβάσει τα βίντεο και να μπλοκάρει τον λογαριασμό της, κάτι που εκνεύρισε την Τόμπσον.

«Το Instagram με μπλόκαρε επειδή πόσταρα τις κούρσες μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν είχα το δικαίωμα να το κάνω. Οπότε… τα λέμε σε δύο μέρες» έγραψε στο twitter, αναφέροντας πως το μπλοκάρισμα ήταν μόνο για ένα 48βρο.

I was blocked on Instagram for posting the races of the Olympic because I did not own the right to do so. So see y’all in 2 days