Πέθανε η μητέρα της Σόντερς δύο ημέρες μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στην σφαιροβολία

Τραγική στιγμή για την Αμερικανίδα Ρέιβεν Σόντερς η οποία έχασε την μητέρα της δύο ημέρες αφότου κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην σφαιροβολία.

Από την χαρά για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην θλίψη βρέθηκε η Ρέιβεν Σόντερς.

Η Αμερικανίδα σφαιροβόλος, που σήκωσε μεγάλη κουβέντα τόσο για την… μάσκα της, όσο και για την κίνησή της πάνω στο βάθρο των νικητών, έχασε εντελώς ξαφνικά την μητέρα της.

Η Κλαρίσα Σόντερς, βρισκόταν την Τρίτη στο Ορλάντο για ένα πάρτι που διοργανώθηκε για τις οικογένειες των αθλητών που βρίσκονται στο Τόκιο, αλλά λίγο μετά την πρόδωσε η καρδιά της.

Η Ρέιβεν επρόκειτο να επιστρέψει στις ΗΠΑ την Πέμπτη και έμαθε από το Τόκιο τα θλιβερά νέα, κι ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα για το αν θα υπάρχουν κυρώσεις εις βάρος της για την κίνησή της στο βάθρο.

«Ελπίζω τα σόσιαλ για λίγο να φροντίσετε για την ψυχική μου υγεία και την οικογένειά μου. Η μητέρα μου ήταν σπουδαία γυναίκα και θα ζει πάντα μέσα μου. Ο Νο1 άγγελός μου. Θα σε αγαπώ για πάντα» έγραψε στο Twitter η Σόντερς.

Hoping off social media for a while to take care of my mental and my family. My mama was a great woman and will forever live through me. My number one guardian angel I will always and forever love you. https://t.co/XWOjE56EjI