H εθνική γυναικών στην 5η θέση στη σκυλατοδρομία 1.000μ. στο ευρωπαϊκό Κ18

Η εθνική ομάδα με τις Αντωνάτου, Κοκόση, Φανή Μαρκούλη και την Ιακωβάκη κατέκτησε την 5η θέση στη σκυταλοδρομία 1.000μ. γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Η τετράδα της εθνικής γυναικών κατέβασε τον χρόνο της στον τελικό της σκυταλοδρομίας 1000μ., σε σχέση με τον πρωινό προκριματικό και με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 2:08.09 πήρε την 5η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Η Ελλάδα αγωνίστηκε κατά σειρά με τις Αποστολία Αντωνάτου, που έτρεξε 100μ., Μαριαλίνα Κοκόση, που έτρεξε 200μ., Φανή Μαρκούλη, που έτρεξε 300μ. και την Ελένη Ιακωβάκη, που κάλυψε τα τελευταία 400μ.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400μ.., πήρε 7η τη σκυτάλη, τερματίζοντας στην 5η θέση, με την εθνική ομάδα να βελτιώνει τα 2.08.33, που σημείωσε στον προκριματικό.

Το χρυσό μετάλλιο πήγε στην Τσεχία με 2:05.65, το ασημένιο στην Πολωνία με 2:06.99 και το χάλκινο στη Ιταλία (2:07.43).

H Βλασερού στην 5η θέση στο τριπλούν

Στο τελευταίο ατομικό αγώνισμα με ελληνική συμμετοχή, στο τριπλούν γυναικών, η Δανάη Βλασερού πήρε την 5η θέση και η Πολυτίμη Δημητρίου την 11η, αντίστοιχα.

Η Βλασερού, μετά το ατομικό ρεκόρ στον προκριματικό (14.94μ.), στον τελικό είχε καλύτερο άλμα στα 14,90μ. (είχε επίσης έγκυρες προσπάθειες στα 12,84μ. και 12,88μ.).

Με τη σειρά της η Πολυτίμη Δημητρίου στο 1ο άλμα σημείωσε το καλύτερο άλμα της στα 12,44μ., που την έφεραν στη 12η θέση και ολοκλήρωσε τον αγώνα της στα τρία άλματα.

Η Βουλγάρα, Βικτόρια Ανγκέλοβα συνδύασε το χρυσό μετάλλιο με ρεκόρ αγώνων στα 13,98μ. και στο βάθρο την ακολούθησαν η Εγλιούλ Ντονμέζ (Τουρκία) με 13,45μ. και η Τζιφτ Οκουνρόνμπο (Ισπανία) με 13,23μ.



Η Ελλάδα στην 9η θέση του πίνακα μεταλλίων

Η Ελλάδα πανηγύρισε τέσσερα μετάλλια στη διοργάνωση (ένα χρυσό, δύο ασημένια κι ένα χάλκινο), που την έφεραν μαζί με τις Ολλανδία και Ελβετία στην 9η θέση του πίνακα μεταλλίων. Κορυφαία δύναμη αναδείχθηκε η Μεγάλη Βρετανία (8-2-4) κι ακολούθησαν η Τσεχία (6-2-5) και η Ισπανία (4-5-6).