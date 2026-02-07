Σάκης Ρουβάς: «O Mανόλο έβαλε το επί κοντώ στα σπίτια των Ελλήνων»

Ο Σάκης Ρουβάς ήταν στο κλειστό της Παιανίας για το Fly Athens Indoor 2026 κι αποθέωσε τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Σάκης Ρουβάς ήταν ανάμεσα στους θεατές που βρέθηκαν στο κλειστό της Παιανίας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον Εμμανουήλ Καραλή και το Fly Athens Indoor 2026.

O 54χρονος καλλιτέχνης στα εφηβικά του χρόνια υπήρξε αθλητής του επί κοντώ στον Κερκυραϊκό ΓΣ και πριν αφήσει τον αθλητισμό για να αφοσιωθεί στο τραγούδι του, σε ηλικία 18 ετών, ξεπερνούσε τα 4.40μ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ 2 Σπορ ο Σάκης Ρουβάς αποθέωσε τον Εμμανουήλ Καραλή, λέγοντας: «Να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει τόσο καλά, πραγματικά ζηλεύω τα παιδιά. Ο Μανόλο έχει βάλει το επί κοντώ στα σπίτια όλης της Ελλάδας, όπως κάποτε ο Νίκος Γκάλης, με το μπάσκετ. Ανετο τον βλέπω, ναι μπορεί να κάνει τα έξι μέτρα απόψε».