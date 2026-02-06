Χιμένεθ: «Να αντιμετωπίσουμε το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με μυαλό, καρδιά και ένταση»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της NOVA ενόψει του ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ.

Ο Άρης επέστρεψε τις νίκες την περασμένη αγωνιστική, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού και ανέκτησε ψυχολογία ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (8/2, 19:00). Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει της «μάχης» με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου και στάθηκε τόσο στην προσέγγιση του για τον αγώνα, όσο και στη σημασία του «διπλού» στο Αγρίνιο, ενώ αναφέρθηκε και στην αποχώρηση του Μόντσου.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

Αρχικά, ερωτώμενος ο προπονητής του Άρη πόσα καλά πράγματα έφερε στην ομάδα του η νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό, απάντησε, χωρίς καμία διάθεση να μείνει σε αυτήν: «Όταν νικάς, είναι πάντα καλό! Πολλά θετικά στοιχεία έφερε στην ομάδα η προηγούμενη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό. Ωστόσο, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πρέπει να πετύχουμε τον μέγιστο αριθμό νικών ως το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. Θέλουμε να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας».

Ο Χιμένεθ είδε στον αγώνα στο Αγρίνιο της ομάδα του να δημιουργεί 22 τελικές και να πετυχαίνει μόνο ένα γκολ. Η συζήτηση, λοιπόν, πήγε στο ότι προφανώς είναι κάτι που δεν θέλει να δει ξανά. Εξήγησε επ’ αυτού: «Η διαφορά στα παιχνίδια γίνεται μέσα στις περιοχές! Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην δεχόμαστε γκολ στη δική μας περιοχή και να είμαστε έξυπνοι, ώστε να πετυχαίνουμε γκολ στην αντίπαλη περιοχή. Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, ανεξαρτήτως της διαφοράς ποιότητας που μπορεί να έχουμε με οποιονδήποτε αντίπαλο, είναι η ένταση στο παιχνίδι μας. Δεν εννοώ μόνο στον τρόπο που αμυνόμαστε, αλλά και στον τρόπο που κάνουμε επίθεση. Ένταση πρέπει να έχουμε και στα τελειώματα των φάσεων. Για παράδειγμα, πολλοί μιλούν για τα δύο πέναλτι που παραχωρήσαμε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Ο αντίπαλος σε εκείνο το παιχνίδι έβαλε το πρώτο γκολ λόγω της ποιότητας του Μπακασέτα. Εμείς, όμως, χάσαμε τρεις καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Μπορεί να κάνουμε λάθη στην άμυνα, όμως, αν κάνουμε γκολ στην επίθεση, βελτιώνεται η εικόνα μας και στην άμυνα. Δυστυχώς, όταν γίνονται λάθη στην άμυνα, όλοι επικεντρώνονται σε αυτά και στο ποιος έφταιξε και κανείς δεν θυμάται τις χαμένες ευκαιρίες στην επίθεση. Το ποδόσφαιρο είναι μια ισορροπία μεταξύ άμυνας κι επίθεσης».

Στην ερώτηση πώς σχολιάζει τις αλλαγές στην ομάδα του με τα μεταγραφικά πάρε δώσε (για παράδειγμα, έφυγε ο Μόντσου, ήρθε ο Χόνγκλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής), τόνισε, εστιάζοντας κυρίως στην περίπτωση του Ισπανού μέσου: «Αναζητήσαμε στην αγορά τις καλύτερες δυνατές μεταγραφικές κινήσεις, εντός του οικονομικού πλαισίου που μπορεί η ομάδα. Εγώ λέω τη γνώμη μου στο αγωνιστικό κομμάτι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν κι άλλες ισορροπίες, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο. Ο Μόντσου ήταν ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα μας. Κατανοώ την απόφαση του συλλόγου να παραχωρηθεί ο παίκτης και θεωρώ ότι πήραμε την καλύτερη δυνατή απόφαση για εμάς. Ο Μόντσου πρόσφερε στο παιχνίδι της ομάδας από τις οδηγίες που έδινα στα αποδυτήρια μέχρι και τον αγωνιστικό χώρο. Επιπλέον, δεν έχασε κάποιο παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να εντάξουμε τους καινούργιους παίκτες στο παιχνίδι μας, κατανοώντας τον τρόπο που αγωνιζόμαστε».

Σχετικά με το πώς προσεγγίζει η ομάδα του το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, επισήμανε: «Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι! Δεν υπάρχει δικαιολογία να μην είμαστε έτοιμοι. Είναι περιστασιακό, αν κάποιος παίκτης φύγει ή έρθει ή τραυματιστεί. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν υπάρχει δικαιολογία να συμβεί το αντίθετο. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να αντιμετωπίσουμε αυτό το ντέρμπι με μυαλό, με καρδιά και με ένταση».

Κι όσο για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει τη νίκη, απέναντι σε μια ομάδα με την οποία παίζει τρίτη φορά στη σεζόν και δεν την έχει νικήσει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, είπε: «Πρέπει να δώσουμε το 100% του εαυτού μας από την αρχή του αγώνα και να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι, γνωρίζοντας ότι έχουμε απέναντί μας μια πολύ καλή ομάδα, η οποία στο επιθετικό της παιχνίδι είναι πολύ επικίνδυνη».