O Φρανκς πήρε ρεκόρ 27 ετών από τον Κεντέρη στον κλειστό στίβο
Ο Γιώργος Φρανκς είναι ο νέος κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 400 μ. ανδρών στον κλειστό στίβο. Ο 22χρονος αθλητής κατέλαβε την 5η θέση στους κολεγιακούς αγώνες στο Φαγιατβίλ των ΗΠΑ με 46.16 και «έσβησε» το πανελλήνιο ρεκόρ των 46.36 που είχε ο Κώστας Κεντέρης από τις 12 Φεβρουαρίου 1999!
Νωρίτερα στη σεζόν, ο Φρανκς είχε βελτιώσει την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στα 300 μ. με 32.88, δίνοντας σαφή δείγματα της εξαιρετικής του κατάστασης. Ο 22χρονος είχε ατομικό ρεκόρ στον κλειστό στίβο 46.76 από το 2024.
Ο αθλητής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στον ανοιχτό στίβο έχει ατομικό ρεκόρ 45.20 και πλέον θα κυνηγήσει τόσο το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (45.25), όσο και το πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου, που ανήκει στον Δημήτρη Ρέγα με 45.11 από τον Σεπτέμβριο του 2006.
