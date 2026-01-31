Ο Αντώνης Μέρλος υπερέβη τα 2.27μ. σε μίτινγκ στο Γκορζόφ της Πολωνίας, βελτιώνοντας κατά τρία εκατοστά το απόλυτο ρεκόρ καριέρας.

Ο Αντώνης Μέρλος μπήκε εντυπωσιακά στη σεζόν στον κλειστό στίβο, με τον 27χρονο άλτη να ξεπερνά τα 2.27μ. στο Φεστιβάλ Αλμάτων στο Γκορζόφ της Πολωνίας και να πετυχαίνει απόλυτο ρεκόρ καριέρας.

Ο Μέρλος προ ημερών στο Τάμπερε της Φινλαδίας με 2.22μ. είχε βελτιώσει κατά ένα εκατοστό το ατομικό του ρεκόρ στον κλειστό στίβο.

Τώρα με τα 2.27μ. ανέβασε κατά τρία εκατοστά το απόλυτο ρεκόρ καριέρας, που ήταν στα 2.24μ. και το είχε πετύχει στις 4 Σεπτεμβρίου 2023 στην Μπελιντζόνα της Ελβετίας.

Στον αγώνα στο Γκορζόφ ο Έλληνας πρωταθλητής συνδύασε το ρεκόρ με την πρώτη θέση και ρεκόρ αγώνων. Πέρασε με τη 2η προσπάθεια τα 2.14μ και τα 2.18μ., χρειάστηκε ένα άλμα στα 2.22μ., «καθάρισε» με το 2ο άλμα τα 2.25μ. και με την πρώτη τα 2.27μ., ενώ επιχείρησε δύο φορές στα 2.30μ.

Στο ίδιο μίτινγκ και στο μήκος ανδρών νικητής αναδείχθηκε ο Γερμανός, Λούκα Χέρντεν με 8.18μ., με τον Ισπανό Λέστερ Λεσάι να ακολουθεί με 8.03μ. και στις γυναίκες η Αννα Ματούζεβιτς από την Πολωνία πέτυχε ατομικό ρεκόρ με 6.77μ.