Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναμένει την οριστική εκκαθάριση από τις γαλλικές αρχές και εξετάζει τρόπους αποκατάστασης των φιλάθλων που είχαν εισιτήριο αλλά δεν βρέθηκαν στο γήπεδο.

Η ΠΑΟΚ προχώρησε σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τους φιλάθλους της ομάδας που, αν και είχαν προμηθευτεί εισιτήριο για τον αγώνα στη Λυών, δεν ταξίδεψαν τελικά στη γαλλική πόλη, μετά την απόφαση των οργανωμένων οπαδών του Δικεφάλου να μην δώσουν το «παρών».

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη σε ένδειξη πένθους για τον χαμό των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας οδικώς με προορισμό τη Λυών.Η ΠΑΕ συντάχθηκε πλήρως με τη στάση των οργανωμένων, με αποτέλεσμα η θύρα των φιλοξενούμενων να παραμείνει κλειστή, φέροντας πανό αφιερωμένο στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών.

Παράλληλα, ο επίσημος ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αφήσει χωρίς μέριμνα τους φιλάθλους που είχαν αγοράσει εισιτήριο, αλλά δεν βρέθηκαν στο γήπεδο λόγω των συνθηκών. Αυτή τη στιγμή, ο σύλλογος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για την οριστική εκκαθάριση της διαδικασίας από τις γαλλικές αρχές.

Οι «ασπρόμαυροι» επεξεργάζονται ήδη τρόπους και δυνατότητες αποκατάστασης των φιλάθλων τους που επηρεάστηκαν από την εξέλιξη, με γνώμονα τον σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και τη σωστή διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, σύντομα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις.