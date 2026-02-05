Ο Σερτζ Γκνάμπρι ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου έως το 2028.

Δεκαετία και... βάλε θα κλείσει στο Μόναχο ο Σερτζ Γκνάμπρι, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν, το οποίο θα τον κρατήσει στην Allianz Arena μέχρι το 2028. Το προηγούμενο συμβόλαιο του Γερμανού μεσοεπιθετικού έληγε αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο η Rekordmeister επέκτεινε τη συνεργασία της μαζί του, κρατώντας τον στη Βαυαρία.

Ο 30χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στην Μπάγερν από το 2017 και έχει κατακτήσει τα πάντα, παίζοντας την πρώτη σεζόν δανεικός στη Χόφενχαϊμ, πριν καθιερωθεί στους Βαυαρούς το 2018. Έκτοτε, έχει να επιδείξει 100 γκολ και 69 ασίστ σε 311 συμμετοχές, ενώ έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα, τέσσερα Super Cup, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω κι άλλα χρόνια στην Μπάγερν, οι συζητήσεις ήταν πάντοτε θετικές. Όταν ξεκίνησα εδώ, ποτέ δεν πίστευα ότι θα μείνω εδώ δέκα χρόνια, ο στόχος μου είναι να συνεχίσω, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γκνάμπρι για την ανανέωση του συμβολαίου του.