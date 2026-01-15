Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη

Οι επιλογές της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet...

Κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες έχουν απομείνει για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και οι διαδικτυακές κάλπες του Gazzetta παραμένουν ανοιχτές και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να ψηφίσουν τους κορυφαίους της χρονιάς.

Η Ελληνίδα Ολυμπιακονίκης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έδωσε τις δικές της ψήφους, οι οποίες έχουν άρωμα στίβου και πόλο. Πιο συγκεκριμένα στους κορυφαίους της χρονιάς επέλεξε τον Εμμανουήλ Καραλή και την Ελίνα Τζένγκο στην κατηγορία ανδρών και γυναικών αντίστοιχα.

Για τα ομαδικά βραβεία η εκ των σημαιοφόρων της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού επέλεξε την Εθνική πόλο ανδρών και την Εθνική πόλο νέων γυναικών. Όσον αφορά τον προπονητής της χρονιάς ψήφισε τον Θοδωρή Βλάχο.

Οι επιλογές της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη

Αθλητής της Χρονιάς: Εμμανουήλ Καραλής

Αθλήτριας της Χρονιάς: Ελίνα Τζένγκο

Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Ελλάδος (πόλο)

Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών (πόλο)

Προπονητής της Χρονιάς: Θοδωρής Βλάχος

Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Νίκος Παπαγγελής

Rising Star - Άνδρας: Χρήστος Μουζακίτης

Rising Star - Γυναίκα: Μαρία Ραφαηλίδου