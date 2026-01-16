Αναγέννηση Καρδίτσας: Φίλαθλοι «ντόπαραν» ψυχολογικά τους παίκτες ενόψει Ηρακλή
Η Αναγέννηση Καρδίτσας δυο «στροφές» πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League 2 είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +1 από τον Ηρακλή, τον οποίο θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (17/1, 15:00) στο Καυτανζόγλειο.
Παραμονή του ντέρμπι πρωτιάς φίλοι των Κιτρινόμαυρων βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στη Θεσσαλονίκη για να «τονώσουν» ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές του Δημήτρη Σπανού και δημιούργησαν γηπεδικό κλίμα, με συνθήματα, βεγγαλικά και καπνογόνα.
Φυσικά το βασικό μήνυμα προς τους παίκτες ήταν «Α' Εθνική θέλω να σε δω και να τρελαθώ». Θυμίζουμε πως οι Καρδιτσιώτες δεν έχουν καταφέρει να αγωνιστούν ποτέ στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Από την πλευρά τους οι παίκτες της Αναγέννησης βγήκαν στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου και χειροκρότησαν στο ρυθμό των συνθυμάτων των φιλάθλων τους.
