Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου για το 2032

Στη συμπλήρωση των 50 ετών από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1982 στην Αθήνα, ο ΣΕΓΑΣ φιλοδοξεί να φέρει τη διοργάνωση το 2032 ξανά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Σε μια σημαντική απόφαση προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, καθώς η Ελλάδα θα θέσει υποψηφιότητα για την ανάληψη διοργάνωσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου του 2032.

Είναι η χρονιά που θα συμπληρωθούν 50 χρόνια από τη διεξαγωγή του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 1982 στο νεόδμητο τότε Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ η αρχή είχε γίνει το 1969 στο Στάδιο Καραϊσκάκη.

Ο ΣΕΓΑΣ με την ευκαιρία του «Ιωβηλαίου» των 50 ετών από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1982, φιλοδοξεί να φέρει ξανά τη διοργάνωση στο Ολυμπιακό Στάδιο, που είχε φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1997 και βέβαια αποτέλεσε την κεντρική εγκατάσταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ: «Σύντομα θα ξεκινήσει η προεργασία για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας.

Πρόκειται για άλλη μια πράξη εξωστρέφειας και ολικής επαναφοράς του ελληνικού κλασικού αθλητισμού στο διεθνή χάρτη των διοργανωτριών χωρών μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα προσελκύει πληθώρα Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων πρωταθλητών, με το πιο πρόσφατο, αυτό της Ρώμης, να φιλοξενεί 1.559 αθλητές και αθλήτριες από 48 χώρες. Το επόμενο θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 στο Μπέρμιγχαμ και το αντίστοιχο του 2028 στο Χορζόφ της Πολωνίας.

Η υποψηφιότητα για την εν λόγω διοργάνωση είναι ένας ακόμα κρίκος που έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα κορυφαίων αθλητικών γεγονότων, που φιλοδοξεί να φέρει ο ΣΕΓΑΣ στην Ελλάδα. Με χρονολογική σειρά, η ομοσπονδία διεκδικεί: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βάδην του 2027, το Ultimate Championships 2028, τη νέα διοργάνωση της World Athletics, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 του 2029.

Ήδη, το 2025, ο ΣΕΓΑΣ επανέφερε στην Ελλάδα το Βαλκανικό Πρωτάθλημα και θα το φιλοξενήσει για δύο ακόμα χρόνια στην πόλη του Βόλου. Μια, από κάθε άποψη, απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση, που αναβαθμίστηκε σημαντικά χάρη στις ενέργειες της Ομοσπονδίας και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια από τους εκπροσώπους των 22 χωρών της Balkan Athletics. Ήταν ένα πρώτο δείγμα γραφής, έστω και σε μικρότερη κλίμακα, για τις δυνατότητες της Ελλάδας στη φιλοξενία πολύ-εθνικών διοργανώσεων.

Μη λησμονούμε, επίσης, ότι ο ΣΕΓΑΣ είναι σε ετήσια βάση ο διοργανωτής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, της μεγαλύτερου σε αριθμούς και μαζικότερου αθλητικού γεγονότος εντός της ελληνικής επικράτειας»