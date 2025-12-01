Ο Μόντο Ντουπλάντις αναδείχθηκε ο κορυφαίος αθλητής της χρονιάς στα World Athletics Awards...

Ο Μόντο Ντουπλάντις παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στα World Athletics Awards, που έλαβαν χώρα στο Μονακό. Ο Σουηδός ήταν το μεγάλο φαβορί, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε και στην πράξη.

Male World Athlete of the Year Winner 🏆



🇸🇪’s Mondo Duplantis is your Male World Athlete of the Year 🤩#AthleticsAwards pic.twitter.com/DVvqfBvzfS November 30, 2025

Η σεζόν 2025 για τον «βασιλιά» του άλματος επί κοντώ ήταν μαγική. Κατέκτησε δύο παγκόσμιους τίτλους σε ανοιχτό στίβο (Τόκιο) και κλειστό (Ναντζίνγκ), καθώς και το διαμάντι στο Diamond League. Μάλιστα, σημείωσε τέσσερα νέα παγκόσμια ρεκόρ, ανεβάζοντας τον πήχη από 6.26μ. στο 6.30μ.

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που παραλαμβάνει αυτόν τον τίτλο ο Σουηδός και η τρίτη διαδοχική. Η πρώτη φορά που αναδείχθηκε ως κορυφαίος της χρονιάς ήταν το 2021 και έπειτα από το 2023 φιγουράρει ως πρώτο όνομα στην εν λόγω κατηγορία.

Σημειώνεται πως το 2024 ήταν ανάμεσα στους τρεις νικητές, καθώς δεν έγινε η... κλασική διάκριση. Εκείνη τη χρονιά αναδείχθηκαν τρεις κορυφαίοι από τρεις κατηγορίες (δρόμους, άλματα/ρίψεις, και εκτός σταδίου).