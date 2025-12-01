Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν κατέκτησε τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας της χρονιάς στα βραβεία του World Athletics για το 2025. Η διεθνής ομοσπονδία στίβου ανακοίνωσε τους νικητές την Κυριακή (30/11) σε μία ειδική τελετή στο Μονακό, όπου η 26χρονη δρομέας πήρε το βραβείο για τις γυναίκες, ενώ ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, Άρμαντ Ντουπλάντις, αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής στους άνδρες .

Η ΜακΛάφλιν-Λεβρόν παραμένει αήττητη εδώ και δύο χρόνια τόσο στα 400 μέτρα όσο και στα 400 μέτρα με εμπόδια, όπου μετρά ήδη 24 διαδοχικές νίκες. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο κατέκτησε το χρυσό στα 400 μέτρα, σπάζοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε 42 χρόνια και καταγράφοντας τον δεύτερο καλύτερο χρόνο όλων των εποχών! Έγινε έτσι η πρώτη αθλήτρια που κερδίζει παγκόσμιους τίτλους και στα δύο αγωνίσματα.

«Η ολοκλήρωση της σεζόν στο Τόκιο ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για μένα», δήλωσε η ίδια στην παραλαβή του βραβείου της. «Είμαι απίστευτα ευγνώμων σε όλους όσοι με στήριξαν, με παρακολούθησαν, με ψήφισαν και ήταν δίπλα μου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το 2025 ήταν για μένα μια χρονιά όπου βγήκα από τη ζώνη άνεσής μου και ξεπέρασα τα όρια του τι ήταν δυνατό πνευματικά και σωματικά. Θέλω να συνεχίσω να διευρύνω τα όρια και το 2026», κατέληξε η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια.

Female World Athlete of the Year Winner 🏆



🇺🇸’s Sydney McLaughlin-Levrone is your Female World Athlete of the Year 🤩#AthleticsAwards pic.twitter.com/wXDhwE9d8C November 30, 2025