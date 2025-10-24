Το 1ο Night Run Παπάγου – Χολαργού «Happy Heroes» έρχεται την 1η Νοεμβρίου

Συνεχίζονται οι εγγραφές για την ενίσχυση των «Happy Heroes» του Α.Σ. Παπάγου, εξαντλήθηκαν οι δωρεάν εγγραφές για το 1st Night Run Παπάγου – Χολαργού.

Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης 1ο Night Run Παπάγου - Χολαργού «HAPPY HEROES» «MILES WITH SMILES» ενημερώνει ότι οι δωρεάν εγγραφές εξαντλήθηκαν, ξεπερνώντας το προβλεπόμενο όριο συμμετοχών.

Συνεχίζονται όμως μέχρι το βράδυ της Κυριακής (26/10) οι εγγραφές για την ενίσχυση της ομάδα μπάσκετ παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού του Α.Σ.ΠΑΠΑΓΟΥ - HAPPY HEROES, που μας δείχνουν καθημερινά ότι η δύναμη του αθλητισμού ξεπερνά κάθε εμπόδιο.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Παπάγου και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής

Όπως σημειώνεται από τους διοργανωτές «είναι μία δράση κοινωνικής ευθύνης, ένα πρόγραμμα που τίθεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), της Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (ΕΣΚΑ), καθώς και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ, υποστηριζόμενο από πόρους του ΑΣΠ αλλά και την υποστήριξη χορηγών,

Με τη δική σας στήριξη, κάθε χιλιόμετρο γίνεται «γέφυρα» προς ένα πιο φωτεινό αύριο. Μαζί Τρέχουμε, Μαζί Κερδίζουμε - Ένα βήμα για τον αθλητισμό, ένα χαμόγελο για τη ζωή

Στους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, ενήλικες (άνδρες και γυναίκες) καθώς επίσης και αθλητές και αθλήτριες Αθλητικών Σωματείων του Δήμου μας και άλλων Δήμων».

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025

Πρόγραμμα

18:00: 5.000μ. και 10.000μ.

18:05: 1.000μ. (για παιδιά 9 έως 15 ετών)

Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναοι το Αθλητικό Κέντρο Παπάγου «Βασίλειος Ξύδης» (Νευροκοπίου1)

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά έως και την Κυριακή 26/10/2025 εδώ

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και στα γραφεία του Αθλητικού Συλλόγου Παπάγου (Α.Σ.Π.) στο Κλειστό Γυμναστήριο Παπάγου (πρ. ΕΑΚ), έως την Κυριακή (26/10), στις ώρες λειτουργίας των γραφείων (καθημερινά 17:00-21:00).

Παράδοση αριθμών στην είσοδο του κτιρίου της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού (πρώην ΔΟΠΑΠ), οδός Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, 15669 – Παπάγου (τηλ.: 210.6543879)

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 16:00-20:00

Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 10:00-13:00

Η παράδοση των αριθμών θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του διπλώματος οδήγησης.