Ο Δήμος Περιστερίου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στον 8ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου – PERISTERI RUN, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και του δρομικού κινήματος.

Ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης δήλωσε:

«Το Περιστέρι τρέχει και πάλι! Μια μεγάλη αθλητική γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με στόχο να φέρει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας μέσα από τη χαρά της συμμετοχής, της άθλησης και της ομαδικότητας. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Δημαρχείου για να γεμίσουμε την πόλη μας ενέργεια και χαμόγελα»!

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Βασίλης Μπέτσης σημείωσε:

«Το PERISTERI RUN έχει γίνει πλέον θεσμός και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό της πόλης μας. Ευχαριστούμε όλους όσοι στηρίζουν έμπρακτα αυτή τη μεγάλη διοργάνωση».

Οι διαδρομές του αγώνα

10,2 χλμ. – Εκκίνηση ώρα 08:45

Παιδικός αγώνας 1 χλμ. (Δημοτικό – Γυμνάσιο) – Εκκίνηση ώρα 09:00

Διαδρομή Ατόμων με Αμαξίδια 500 μ. – Εκκίνηση ώρα 08:50

Για πρώτη φορά στο Peristeri Run, μαζί μας και οι ξεχωριστοί αθλητές του «Τρέξε μαζί μου», μεταφέροντας το μήνυμα της αποδοχής και της συμμετοχής όλων.

Παράλληλα με τη χαρά του αγώνα, υποστηρίζουμε τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την αισιοδοξία!»

Όλες οι διαδρομές έχουν εκκίνηση και τερματισμό στην Πλατεία Δημαρχείου – στάση Μετρό «Περιστέρι».

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 15 έως 29 Οκτωβρίου 2025, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας:

www.peristerirun.gr

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές την ημέρα του αγώνα.

Σε όλους τους δρομείς θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια, ενώ θα υπάρξουν βραβεύσεις στους πρώτους άνδρες και γυναίκες κάθε κατηγορίας.

Παραλαβή πακέτων συμμετοχής

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, από τις 09:00 έως 15:00, στο Δημαρχείο Περιστερίου (Πλατεία Δημαρχείου – στάση Μετρό “Περιστέρι”).

Ο αγώνας θα διαθέτει ηλεκτρονική χρονομέτρηση (για τη διαδρομή 10,2 χλμ.), ιατρική κάλυψη και σταθμούς τροφοδοσίας σε κεντρικά σημεία της διαδρομής.

Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Δήμο Περιστερίου, σε συνδιοργάνωση και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, με την υποστήριξη της OLYMPIA CULTURE A.E.

