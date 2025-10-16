Ευάγγελος Παπαποστόλου: «Ο ΣΕΓΑΣ και ο Αυθεντικός Μαραθώνιος, η αλήθεια»

Ο Ευάγγελος Παπαποστόλου, τέως τεχνικός διευθυντής του Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας, με κείμενό του τοποθετείται για τους χειρισμούς και τις αποφάσεις της διοίκησης του ΣΕΓΑΣ για το κορυφαίο γεγονός.

Ο Ευάγγελος Παπαποστόλου με επιστολή του εκφράζει την αγωνία του για τους χειρισμούς από τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ αναφορικά με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Για 21 χρόνια και μέχρι το 2021 ο Ευάγγελος Παπαποστόλου διετέλεσε τεχνικός διευθυντής του ΑΜΑ στον ΣΕΓΑΣ, ενώ όπως σημειώνει «υπήρξα ο δημιουργός - μαζί με τους συνεργάτες μου - του συγκεκριμένου αθλητικού γεγονότος το 2012 πάντα με την έγκριση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ και σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝ του Δήμου Αθηναίων».

Όπως αναφέρει ο Ευάγγελος Παπαποστόλου, τα όσα αναφέρει «είναι κείμενο αγωνίας για την πορεία που ακολουθεί το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χώρας μας και ένα από τα σημαντικότερα και μαζικότερα με μεγάλο ιστορικό, κοινωνικό, αθλητικό αλλά και οικονομικό αποτύπωμα για το οποίο ένα σύνολο στελεχών, Συλλόγων Δρομέων, θεσμικών και εθελοντικών φορέων και προσώπων εργάστηκαν τα -πολλά- προηγούμενα χρόνια».

Αναλυτικά η επιστολή του Ευάγγελου Παπαποστόλου

«Δυστυχώς, από το Μάρτιο του 2021 μετά την ατυχή συγκυρία του θανάτου του αείμνηστου Βασίλη Σεβαστή, στη νέα διοίκηση του ΣΕΓΑΣ εγκαταστάθηκε η εξωθεσμική ανάμιξη του πολιτικού συστήματος και ο νεποτισμός που προέκυψε τότε, και κορυφώθηκε ολοκληρωτικά μετά τις πρόσφατες εκλογές του 2024.

Η παρούσα διοίκηση του ΣΕΓΑΣ άρχισε τμηματικά να ακυρώνει όλα όσα η προηγουμένη διοίκηση του εκ φιλάθλων Κώστα Παναγόπουλου, με τον αείμνηστο Βασίλη Σεβαστή, τον Μάκη Ασημακόπουλο και τον υπογράφοντα άφησε παρακαταθήκη και οικονομική προοπτική, με τους χορηγούς -που οι περισσότεροι παραμένουν οι ίδιοι και σήμερα- και την αυξανομένη παγκόσμια αξία του μεγαλύτερου αθλητικού, κοινωνικού, συμμετοχικού και τουριστικού γεγονότος της χώρας μας, του Αυθεντικού Μαραθωνίου (ΑΜΑ).

Έτσι, σταδιακά από το 2022 και με δικαιολογία τα οικονομικά, αλλά με προφανή την ανικανότητα χειρισμών, ο ΣΕΓΑΣ σταμάτησε την επένδυση σε όλα όσα πέρα από το οργανωτικό – αγωνιστικό σκέλος -αλλά και σε αυτό- συνέβαλαν καθοριστικά στην εικόνα του Αυθεντικού Μαραθωνίου στα πέρατα της οικουμένης και δημιούργησαν το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από ξένους αλλά και Έλληνες δρομείς. Πιο αναλυτικά:

Υποβάθμισε πολλές υπηρεσίες στο αγωνιστικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό σκέλος της διοργάνωσης (βλ. μεταφορές δρομέων, τήρηση κανόνων αγώνα, κατανομή σε blocks εκκίνησης, υποστήριξη διαδρομών, διαχείριση ιματισμού, αποτελέσματα αγώνων χωρίς ποιοτικό έλεγχο κλπ κλπ), κατά λυπηρή και αδιαφιλονίκητη διαπίστωση χιλιάδων ξένων και Ελλήνων δρομέων.

Κατήργησε για τη διοργάνωση του 2025 με αστείες δικαιολογίες λόγω ανικανότητας διαχείρισης τη σημαντική και βασική υπηρεσία, "μεταφοράς ρουχισμού και προσωπικών ειδών" των συμμετεχόντων χωρίς να υπάρχει καθόλου αύξηση συμμετεχόντων το 2024 σε σχέση με το 2019, μια διαδικασία που τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι το 2019 γινόταν με την χορηγική συνεργασία της εταιρείας DHL με 22 van και 7 φορτηγά και με ευθύνη της Δ/τριας της αφετηρίας Κας Χρύσα Αποστολούμη, η οποία είχε και την αρμοδιότητα όλων των εκδηλώσεων της αφετηρίας και του Τύμβου, καθώς και όλων των λειτουργικών επί χάρτου σχεδιασμών.

Για πάνω από 10 χρόνια ξένοι και Έλληνες δρομείς εκφράζονταν επαινετικά, δεν χάθηκε τίποτα, δεν ακούστηκε και δεν συνέβη το παραμικρό αρνητικό. Το 2024 δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα, οπότε η υπηρεσία "μετασχηματίζεται" για το 2025 με τη λογική "πόνεσε το δάχτυλο, ας ακρωτηριάσουμε το χέρι". Το τι ακριβώς θα γίνει με αυτή τη νέα λαθεμένη απόφαση σε όλους τους επί μέρους παράλληλους τομείς που αφορούν τη μετακίνηση των συμμετεχόντων, την άφιξη στην αφετηρία με ΙΧ, Ταξί και λεωφορεία θα το δούμε στην υλοποίηση.

Αποδυνάμωσε ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της οργανωτικής δομής του Μαραθωνίου, τον Εθελοντισμό, αναγκάζοντας ουσιαστικά σε παραίτηση την υπεύθυνη του Εθελοντισμού.

Κατήργησε το Συμπόσιο του Μαραθωνίου, στο οποίο μετείχαν κάθε χρόνο πάνω από 200 διοργανωτές Μαραθωνίου από τα πέρατα της οικουμένης και το οποίο κάθε φορά είχε θέμα επίκαιρο και αφορούσε τα οργανωτικά των Μαραθωνίων, αλλά και θέματα υγειονομικής κάλυψης και ασφάλειας.

Κατήργησε την Τελετή βραβεύσεων (GALA) της AIMS-ΣΕΓΑΣ κατά τα πρότυπα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (WA), η οποία διεξαγόταν και μεταδιδόταν τηλεοπτικά απευθείας σε prime time από την ΕΡΤ, με την παρουσία των καλυτέρων Μαραθωνοδρόμων του κόσμου, αλλά και προσωπικοτήτων του αθλητικού και παγκοσμίου αθλητικού δρομικού γίγνεσθαι.

Σταμάτησε την πρόσκληση για το αγωνιστικό σκέλος επωνύμων δρομέων στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών, στην λαθεμένη και μοναδική στον κόσμο λογική της ανάδειξης των Ελλήνων Δρομέων, με αποτέλεσμα να μην αναφέρεται πουθενά στα διεθνή ΜΜΕ ο Αυθεντικός Μαραθώνιος και οι επιδόσεις των δρομέων που διακρίνονται.

Σταμάτησε τη συνεργασία με την AIMS (Παγκόσμια Ένωση Μαραθωνίων & Αγώνων Δρόμου) -στην οποία είναι ιδρυτικό μέλος από το 1982!- προκαλώντας την αποχώρηση της έδρας της από την Ελλάδα, με τον συμβολισμό που αυτό σηματοδοτούσε και παράλληλα σταμάτησε την εγγραφή του στα μέλη και τις καταχωρήσεις στο περιοδικό Distance Running.

Κατήργησε τη συνεργασία του ΣΕΓΑΣ με τον Έλληνα διεθνή μετρητή Α κατηγορίας WA/AIMS αγωνιστικών διαδρομών Γιώργο Δούση και έναν από τους καλύτερους στον κόσμο μετρητές WA/AIMS, με αποτέλεσμα η μετάκληση ξένων μετρητών για τις ανάγκες του ΣΕΓΑΣ να κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Σημειωτέον, ο Γιώργος Δούσης παρείχε στον ΣΕΓΑΣ δωρεάν την υπηρεσία μετρήσεων διαδρομών. Ο Γιώργος Δούσης υπήρξε επί 17 έτη ο Δ/τνης διαδρομών του ΑΜΑ και ΗΜΑ, αρμόδιος και υπεύθυνος για τις μελέτες, επικαιροποιήσεις και καινοτομίες πολυάριθμων θεμάτων του Αγωνιστικού Τομέα, σε σχεδιασμό και υλοποίηση, τα χρονοδιαγράμματα οδεύσεων, εκκινήσεων κλπ.

Με την ασυνέπειά του ο ΣΕΓΑΣ ανάγκασε σε παραίτηση τον Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Δημήτρη Πύρρο, που υπήρξε ο επικεφαλής ιατρός του Μαραθωνίου πάνω από 15 χρόνια.

Υποβάθμισε τραγικά την Τελετή Έναρξης στον Τύμβο του Μαραθώνα, με χορογράφο μια άγνωστη κυρία του Δ.Σ. που αντικατέστησε την Άρτεμις Ιγνάτιου αλλά και την Λαμπαδηδρομία. Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και να τα πιστοποιήσετε στην παραγωγή του ΣΕΓΑΣ.

Από τότε που άρχισε η σύλληψη της δημιουργίας της Τελετής Έναρξης στον Τύμβο των πεσόντων στη Μάχη του Μαραθώνα, ενός ακόμα θεσμού για την εξωστρέφεια που έπρεπε να έχει ο Κλασικός και μετέπειτα Αυθεντικός Μαραθώνιος, δεν έχουμε δει τόσο ανοργάνωτη και κακή εκδήλωση Τελετής Έναρξης, με την απουσία αφής της φλόγας του Μαραθωνίου που εμφανίζεται από το πουθενά μέσα σε ένα φαναράκι από παιδιά προσχολικής ηλικίας, με τόσο πρόχειρα οργανωμένη λαμπαδηδρομία να ακολουθεί, με τελείως ανοργάνωτο άναμα της φλόγας στο βωμό της αφετηρίας κάτω από σημαίες ξένων χωρών και όχι των ελληνικών, χωρίς την ανάδειξη της στήλης στην αφετηρία που σηματοδοτεί ιστορικά την εκκίνηση του Μαραθωνίου το 1896 και με την παντελή απουσία εθελοντών!

Τελευταία πράξη, απέλυσε και τον Διοικητικό υπεύθυνο του Μαραθωνίου τα τελευταία τέσσερα έτη, αφού πρώτα τον καθαίρεσε από Γενικό Δ/ντή του ΣΕΓΑΣ και στη θέση του τοποθέτησε μια παντελώς άγνωστη κυρία.

O Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος, αποτελεί αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός τεράστιας αξία και σημασίας για τη χώρα μας. Δυστυχώς, η σημερινή διοίκηση του ΣΕΓΑΣ, αντί να αξιοποιήσει το πολύ θετικό υπόβαθρο που παρέλαβε και να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του, υποβάθμισε λειτουργίες και υπηρεσίες του και διέκοψε διεθνείς συνεργασίες που εξασφάλιζαν την προβολή του σε παγκόσμιο επίπεδο. Ελπίζω ότι η επιστολή μου αυτή θα ευαισθητοποιήσει ΟΛΟΥΣ και θα συμβάλλει στην αναθεώρηση αποφάσεων που έχουν βλάψει τον Αγώνα και την εικόνα του».

Ευάγγελος Παπαποστόλου

Διευθυντής Στίβου Αθήνα 2004

Τέως, Τεχνικός Διευθυντής Μαραθωνίου και Ημιμαραθωνίου