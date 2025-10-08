Από την άνοιξη του 2026 το νέο ταρτάν στο κλειστό της Παιανίας

Το «σπίτι του στίβου» στο κλειστό της Παιανίας θα αποκτήσει ξανά ζωή μέσα στο 2026, με μοναδική εκκρεμότητα την τοποθέτηση του νέου ταρτάν, που θα γίνει την ερχόμενη άνοιξη.

Ο κόσμος του στίβου αναμένει πώς και πώς να επιστρέψει έπειτα από 15 χρόνια για τη χειμερινή περίοδο στο κλειστό στάδιο της Παιανίας, κάτι που αναμένεται να γίνει με την έναρξη της περιόδου του κλειστού στίβου, με τον ερχομό του 2026.

Το στάδιο που στο παρελθόν φιλοξένησε μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου στίβου, είναι έτοιμο, με μόνη εκκρεμότητα την τοποθέτηση του νέου ταρτάν.

Ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, σε συνέντευξή του στο iRun, αναφερόμενος στα έργα στις εγκαταστάσεις στην Παιανία, που αφορούν τον στίβο και την ξιφασκία, δήλωσε: «Καταρχάς για τις εγκαταστάσεις στην Παιανία. Ήδη η ξιφασκία διαθέτει ήδη ένα από τους πιο σύγχρονους κλειστούς αθλητικούς χώρους, έχει μπει μέσα, έχει εγκατασταθεί.

Για το κλειστό του στίβου, απομένει μόνο το ταρτάν το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί περίπου σε επτά μήνες, έχει μπει στην τελική του ευθεία, όλα τα άλλα είναι έτοιμα».

Αυτό σημαίνει ότι η αγωνιστική δράση που προετοιμάζει ο ΣΕΓΑΣ, δηλαδή οι ημερίδες και το πανελλήνιο πρωτάθλημα, θα διεξαχθούν με το υπάρχον ταρτάν και όταν ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος, θα αρχίσουν οι εργασίας τοποθέτησης του νέου.

Το ρεπορτάζ του gazzetta, αναφέρει ότι από την πλευρά της Ομοσπονδίας δεν υπάρχει πρόβλημα, έστω και με το παλαιό ταρτάν, να δοθεί η εγκατάσταση για χρήση και από τον Ιανουάριο του 2026 να υπάρξει ξανά ζωή σε αυτή.

Στις τάξεις του ΣΕΓΑΣ υπάρχει η υποστήριξη προς το πρόσωπο του Γιάννη Βρούτση και μάλιστα θα δοθούν δύο οικονομικές προτάσεις για την επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο.