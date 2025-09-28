Ο Γιώργος Δημουλάς και η Δέσποινα Σημανταράκου ήταν οι καλύτεροι Έλληνες στο 43ο Σπάρταθλον, μεγάλος νικητής ο Τσέχος, Ράντεκ Μπρούνερ.

Ο Γιώργος Δημουλάς στους άνδρες και η Δέσποινα Σημανταράκου στις γυναίκες, πραγματοποίησαν την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς στο 43ο Σπάρταθλον.

Ο ιστορικός αγώνας υπεραπόστασης, απόστασης 246 χλμ., ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου (27/9) κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, με σημείο τερματισμού το Άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη.

Ο 30χρονος Γιώργος Δημουλάς ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 24ώρ.22:53 και κατέλαβε την 5η θέση στη γενική κατάταξη.

Νικητής στον φετινό αγώνα αναδείχθηκε ο Τσέχος, Ράντεκ Μπρούνερ σε 21ώρ.24:35, επίδοση που ισοδυναμεί με την 7η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του αγώνα.

Με τους πρώτους τερματισμούς στη Σπάρτη να γίνονται κάτω από βροχή, στη 2η θέση τερμάτισε ο Ιταλός, Φραντσέσκο Περίνι σε 22ώρ.05:27 και ακολούθησαν ο Ιάπωνας, Γιοσιχίκο Ισικάβα σε 23ώρ.54:23 και ο Ισπανός, Ιβάν Λόπεζ σε 24ώρ.15:34.

Δεύτερος καλύτερος Έλληνας και 12ος στη γενική κατάταξη ήταν ο Βασίλης Κουμπάρος με 25ώρ.50:58.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια κυριαρχίας από τον Φώτη Ζησιμόπουλο, ο Αγρινιώτης δρομέας δεν πήρε μέρος στον φετινό αγώνα, καθώς στις 18 Οκτωβρίου θα συμμετάσχει με την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 24ώρου στη Γαλλία.

Να σημειώσουμε για τον Γιώργο Δημουλά ότι είναι ο δημιουργός ενός υπέροχου γκράφιτι σε σημείο της διαδρομής, αφιερωμένο στον Φώτη Ζησιμόπουλο.

Έγραψε ιστορία η Σημανταράκου

Η Δέσποινα Σημανταράκου έγραψε τη δική της ιστορία στο φετινό Σπάρταθλον. Η 33χρονη δρομέας τερματίζοντας σε 25ώρ.37:44, τερμάτισε στη 2η θέση στον αγώνα των γυναικών και στη 10η στη γενική κατάταξη.

Έγινε η πρώτη Ελληνίδα που τερματίζει στην τριάδα γυναικών από το 1983 που άρχισε το Σπάρταθλον, αλλά και η ταχύτερη.

Πέρυσι είχε τερματίσει σε 27ώρ.52:09 και με το φετινό της χρόνο κατέρριψε το ρεκόρ διαδρομής από Ελληνίδα που είχε σημειώσει η Γεωργία Μαντά με 26ώρ.42:42, επίσης στον περσινό αγώνα.

Νικήτρια στις γυναίκες αναδείχθηκε η Αντρέα Μόροζα από την Ουγγαρία σε 25ώρ.09:06, επίδοση που την έφερε και στην 7η θέση της γενικής κατάταξης.

Στην 3η θέση τερμάτισε η Σλοβένα, Νατάσα Ρόμπνικ με 26ώρ.09:38, ενώ εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε από ελληνικής πλευράς και η Λαμπρινή Λιούτα, τερματίζοντας στην 4η θέση σε 27ώρ.18:43.

Το Σπάρταθλον έχει χρονικό όριο 36 ωρών και θα ολοκληρωθεί στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (28/9).