Έχασε τη ζωή της σε ηλικία 30 ετών η νικήτρια του μαραθώνιου της Στοκχόλμης

Την τελευταία της πνοή στη διάρκεια προπονητικού καμπ στην Αντίς Αμπέμπα άφησε η 30χρονη μαραθωνοδρόμος Σεβάργκε Αλέν.

Η δρομέας από την Αιθιοπία στις 31 Μαΐου ήταν η νικήτρια στον διεθνή μαραθώνιο της Στοκχόλμης με 2ώρ.30:48.

Τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν για προετοιμασία στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά απεβίωσε λίγο αργότερα. Ο Μαραθώνιος της Στοκχόλμης έκανε γνωστό την είδηση ​​του θανάτου της, αναφέροντας: «Με βαθιά θλίψη λάβαμε την είδηση ​​του θανάτου της Σεβάργκε Αλέν, νικήτριας του Μαραθωνίου της adidas στη Στοκχόλμη το 2025.

Αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς, η ζωή της δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Ήταν 30 ετών. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους της».

Η Αλέν στα χρόνια της εφηβείας της μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, για να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στο τρέξιμο, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Μεξικό. Πήρε μέρος σε 26 μαραθώνιους, μετρώντας 12 νίκες. Το ατομικό της ρεκόρ στον μαραθώνιο ήταν 2ώρ.27:36 από το 2023, ενώ μια χρονιά νωρίτερα έτρεξε τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.07:43.