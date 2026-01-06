Η Ακτή Ελεφαντοστού προκρίθηκε στους «8» του Copa Africa και παράτεινε την απουσία του Αλμπάν Λαφόν από το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ποια ματς θα χάσει με το τριφύλλι.

Η Ακτή Ελεφαντοστού συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις στο Copa Africa, καθώς έκανε το καθήκον της απέναντι στη Μπουρκίνα Φάσο και με το τελικό 3-0 πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα των Ιβοριανών προς τη διατήρηση των σκήπτρων στην αφρικανική ήπειρο, το οποίο συγχρόνως παράτεινε και το ταξίδι επιστροφής του Αλμπάν Λαφόν στην Αθήνα.

Η τριάρα των Ιβοριανών άλλωστε εξασφάλισε την παρουσία τους στο μεγάλο ραντεβού των «8» απέναντι στην Αίγυπτο στις 10 Ιανουαρίου, πράγμα που σημαίνει πως το τριφύλλι θα στερηθεί δεδομένα τις υπηρεσίες του Λαφόν από το ματς απέναντι στον Πανσερραϊκό στις 11 του ίδιου μήνα.

Εφόσον η Ακτή Ελεφαντοστού ξεπεράσει το εμπόδιο της Αιγύπτου και κλείσει το εισιτήριο για τη ημιτελικά της 14ης Ιανουαρίου, τότε ο Λαφόν θα χάσει επίσης τον αγώνα απέναντι στον Άρη για το Κύπελλο που είναι προγραμματισμένος για την ίδια ημέρα, καθώς και το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ (18/01) λόγω της επακόλουθης συμμετοχής των Ιβοριανών στον μικρό (17/01) ή μεγάλο τελικό (18/01) του Copa Africa.

Από εκεί και πέρα θα φανεί αν θα προλάβει να είναι έτοιμος για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος τέσσερις μέρες μετά το φινάλε του αφρικανικού τουρνουά.

Αναλυτικά τα επόμενα ματς του Παναθηναϊκού