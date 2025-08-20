Η βροχή έφερε αναβολές σε παιχνίδια, με τυφώνα να πλησιάζει προς τη Νέα Υόρκη

US Open: Η βροχή έφερε αναβολές σε παιχνίδια, με τυφώνα να πλησιάζει στη Νέα Υόρκη
Η βροχή δημιούργησε πολλά προβλήματα κι αναβολές αγώνων την Τετάρτη (20/8) στο US Open. Τα ανοικτά κορτ πλημμύρισαν και τα παιχνίδια των προκριματικών γύρων σταμάτησαν, όμως το πιο ανησυχητικό είναι πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα, καθώς ο τυφώνας Έριν πλησιάζει ήδη τη Νέα Υόρκη.
Ο τυφώνας πλήττει αυτή τη στιγμή την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.
Η κλήρωση των κυρίως ταμπλό είναι προγραμματισμένα για την Πέμπτη (21/8) και ξεκινούν την Κυριακή, ωστόσο οι άσχημες καιρικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην εξέλιξη και στην ολοκλήρωση των προκριματικών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.