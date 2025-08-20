Η βροχή έφερε αναβολές σε παιχνίδια, με τυφώνα να πλησιάζει προς τη Νέα Υόρκη

Ο τυφώνας Έριν πλησιάζει στη Νέα Υόρκη και ήδη τα πρώτα προβλήματα και αναβολές αγώνων ήρθαν την Τετάρτη στο US Open.

Η βροχή δημιούργησε πολλά προβλήματα κι αναβολές αγώνων την Τετάρτη (20/8) στο US Open. Τα ανοικτά κορτ πλημμύρισαν και τα παιχνίδια των προκριματικών γύρων σταμάτησαν, όμως το πιο ανησυχητικό είναι πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα, καθώς ο τυφώνας Έριν πλησιάζει ήδη τη Νέα Υόρκη.

Ο τυφώνας πλήττει αυτή τη στιγμή την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

Η κλήρωση των κυρίως ταμπλό είναι προγραμματισμένα για την Πέμπτη (21/8) και ξεκινούν την Κυριακή, ωστόσο οι άσχημες καιρικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην εξέλιξη και στην ολοκλήρωση των προκριματικών.