Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου σε μίτινγκ στη Βουδαπέστη, με 8.05μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίστηκε στο Gold μίτινγκ στίβου “Istvan Gyulai Memorial”, το οποίο θα διεξήχθη στο Εθνικό στάδιο της Βουδαπέστης, και κατέκτησε τη δεύτερη θέση με καλύτερο άλμα στα 8.05μ.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα του με 7.81μ ενώ στη δεύτερη προσπάθειά του προσγειώθηκε στα 7.94μ, με τον Πομάσκι να του λέει πως έχει περιθώριο να μπει πιο μέσα καθώς πατούσε πίσω στη βαλβίδα. Στο τρίτο του άλμα “έγραψε” 8.05μ, που τον έφερε στη δεύτερη θέση αφού προηγούνταν ο Γερμανός Σιμόν Μπατζ με 8.07μ.

Το τέταρτο άλμα του ήταν άκυρο ενώ το πέμπτο μετρήθηκε στα 7.66μ. Στην έκτη προσπάθεια ο Ανβάρ Ανβάροφ από το Ουζμπεκιστάν έκανε 8.05μ και πέρασε τον Τεντόγλου ρίχνοντάς τον στην τρίτη θέση. Ωστόσο, ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8.05μ (ξανά) στην έκτη του προσπάθεια με αποτέλεσμα να ανεβαίνει ξανά δεύτερος (καθώς "νίκησε" στην ισοβαθμία τον Ανβάροφ αφού ήταν μεγαλύτερο το δεύτερο καλύτερο άλμα του Τεντόγλου). Νικητής του αγώνα ήταν ο Μπατζ.