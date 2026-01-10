Η ΑΕΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε έστω και λίγο χάνοντας ένα σετ, αλλά πήρε το τρίποντο επικρατώντας με 3-1 του Ηλυσιακού.

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ που μετά την ήττα από τον Πανιώνιο πήρε το πρώτο τρίποντο στο 2026. Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή επικράτησε με 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25-15) του Ηλυσιακού φτάνοντας τους 21 βαθμούς, όσους έχει και ο ΑΟ Θήρας με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Ηλυσιακός από την άλλη με τη νέα του ήττα χωρίς να πάρει πόντο, έμεινε στους 6 και την τελευταία θέση.

Στα του αγώνα με εξαίρεση το δεύτερο σετ το οποίο και πήραν οι φιλοξενούμενες, οι «κιτρινόμαυρες» κυριάρχησαν απόλυτα και δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Ντιούφ με 23 πόντους και την ακολούθησαν η Κυπαρίσση με 18 και η Κουτσιούκη με 11. Για τις ηττημένες η Κίλιτς είχε 14 και η Αγγελοπούλου 12.

Διαιτητές: Χλωρός, Μαλλιάρα, Παρατηρητής: Τσιμπινός, Επόπτες: Σφυρίδη, Ράπτη, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-11, 21-12, 25-17

2ο σετ: 8-7, 16-13, 19-21, 21-25

3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-13, 25-15

4ο σετ: 8-1, 16-3, 21-9, 25-15

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 6 άσσους, 64 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Ηλυσιακού προήλθαν από 7 άσσους, 37 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25-15) σε 85'

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κλέπκου 5 (4/12 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. - 21% άριστες), Κιουτσιούκη 11 (10/15 επ., 1 άσσος), Βάλκοβα 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Ντιουφ 23 (20/37 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 0% άριστες), Καββαδία 9 (6/14 επ., 3 μπλοκ), Κυπαρίσση 18 (15/31 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. - 31% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 55% υπ. - 15% άριστες), Ματέι, Μήλιου, Γιουζγκέντς 7 (6/15 επ., 1 μπλοκ), Πατουχέα.

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 14 (12/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 24% υπ. - 6% άριστες), Νικολαΐδη 6 (4/14 επ., 2 μπλοκ), Αγγελοπούλου 12 (8/25 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκέκοβιτς 9 (8/26 επ., 1 άσσος, 41% υπ. - 18% άριστες), Μητακίδου 8 (4/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σακκά Σ. 1 (1/2 επ.) / Σακκά Κ. (λ, 55% υπ. - 36% άριστες), Παπαϊωάννου, Τσιάκου, Σουφλέρη.