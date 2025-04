Ο Τζον Τέρι και ο Λεονάρντο Μπονούτσι ήταν ανάμεσα στη λαοθάλασσα των 55.000 δρομέων που πήραν μέρος στον μαραθώνιο του Λονδίνο.

Το Λονδίνο έτρεχε στους ρυθμούς μαραθωνίου την Κυριακή (27/4). Περισσότεροι από 55.000 δρομείς δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στον κορυφαίο αγώνα, ανάμεσά τους και αστέρια του ποδοσφαίρου.

Όπως ο Τζον Τέρι, ο 44χρονος πρώην αρχηγός της Αγγλίας και της Τσέλσι, μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στους «μπλε» Τζόντι Μόρις, έτρεξαν για καλό σκοπό.

Συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 46.000 λίρες για το Rays of Sunshine, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά που υποστηρίζει και εκπληρώνει ειδικές ευχές για βαριά άρρωστα παιδιά ηλικίας τριών έως 18 ετών.

Στο αγωνιστικό μέρος ο Τέρι, δεινοπάθησε. Πέρασε τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.50:56 και μετά «hit the wall», «χτύπησε στον τοίχο», όπως λένε στο δρομικό κίνημα.

Εχασε δυνάμεις, άρχισε να περπατά, χρειάστηκε 55 περίπου λεπτά για να καλύψει την απόσταση από το 35ο μέχρι το 40ο χλμ. και τελικά τερμάτισε σε 5ώρ.00:43.

«Αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Έκανα πολλές προπονήσεις. Πήγα πρόσφατα στο Ντουμπάι για προπόνηση στη ζέστη. Είναι πολύ νωρίς για να πω αν θα κάνω άλλον έναν. Αυτός ήταν ο πρώτος μου και θα μπορούσε να είναι και ο τελευταίος μου μαραθώνιος. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα» δήλωσε μετά.

Πάντως ο Τέρι ξεπέρασε έστω και για λίγο ένα άλλο σπουδαίο όνομα, τον Λεονάρντο Μπονούτσι. Ο 37χρονος Ιταλός έκανε επίσης τη δική του άμυαλη κούρσα, ημιμαραθώνιο στις 2ώρ.08:50 και τερματισμό στις 5ώρ.02:09.

Imagine a centre-back partnership of these two legends 💪🏼



John Terry 🫱🏼‍🫲🏽 Leonardo Bonucci



Good luck for the marathon! 🏃🏻‍♂️ pic.twitter.com/fO7eeLEGF1