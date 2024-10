Για ακόμη μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους με την World Athletics ν' ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για κορυφαίος αθλητής στον κόσμο

Τους φιναλίστ για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στον κόσμο ανακοίνωσε η World Athletics, μεταξύ των οποίων για ακόμη μία χρονιά βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου.

Μετά την υποψηφιότητα για κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής της χρονιάς, ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι διεκδικεί και τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στον κόσμο.

Αντίπαλοί του είναι ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις, που κυριάρχησε στο επί κοντώ, ο Αμερικανός Ράιαν Κράουζερ, πρωταθλητής στη σφαιροβολία, ο Καναδός Ίθαν Κάτζμπεργκ, που απειλεί το παγκόσμιο ρεκόρ στη σφυροβολία, και ο Κουβανός Γιορντάν Ντίαζ Φορτούν, που αγωνίζεται για την Ισπανία και ξεχώρισε στο τριπλούν.

