Ο Μίλτος Τεντόγλου, μαζί με τον Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν και τον Αρμάντ Ντουπλάντις συνθέτουν την τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυρφαίου Ευρωπαίου αθλητή για το 2024.

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιλέχθηκε να είναι στην τριάδα των αθλητών που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στην Ευρώπη για το 2024.

Η European Athletics ανακοίνωσε τους τρεις αθλητές και τις τρεις αθλήτριες που θα αναδειχθούν κορυφαίοι στη «γηραιά» ήπειρο για το 2024.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των Golden Tracks, που θα πραγματοποιηθεί στα Σκόπια στις 26 Οκτωβρίου.

Ο Τεντόγλου βρίσκεται στην τελική τριάδα, μαζί με τον Αρμάντ Ντουπλάντις και τον Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν. Το αποτέλεσμα ψηφοφορίας κρίθηκε σε ποσοστό 25% από την ψήφο του κοινού, των ομοσπονδιών μελών, την μέσων ενημέρωσης και της επιτροπής της European Athletics.

Tune in live to the Golden Tracks award night from Skopje on 26 October on our YouTube channel! 📺#GoldenTracks pic.twitter.com/awm1a15aQg