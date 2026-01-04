Το Μάλι έμεινε ζωντανό στην κανονική διάρκεια με γκολ στις καθυστερήσεις (1-1) και ολοκλήρωσε την έκπληξη στα πέναλτι κόντρα στην Τυνησία για να πάρει το εισιτήριο για τους «8» του Copa Africa.

Η πρώτη έκπληξη του Copa Africa είναι γεγονός! Αφού έμεινε όρθιο με ισοφάριση στις καθυστερήσεις (1-1), το Μάλι κατάφερε να πετάξει εκτός Κυπέλλου Εθνών Αφρικής την Τυνησία μέσω της διαδικασίας των πέναλτι (3-2) και να πάρει το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη.

Ένα επίτευγμα που γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό, αν αναλογιστεί κανείς πως το Μάλι αγωνιζόταν από το 26΄με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Κουλιμπαλί. Οι τυπικά γηπεδούχοι έδειχναν αντέχουν, αλλά η Τυνησία βρήκε τελικά το προβάδισμα με γκολ του Τσαουάτ στο 88΄.

Ακόμα κι έτσι το Μάλι δεν παρέδωσε πνεύμα και ισοφάρισε με πέναλτι του Σαναγιόκο για να στείλει το ματς στην παράταση. Κι αφού το έξτρα ημίωρο δεν έδωσε τη λύση, η πρόκριση κρίθηκε στη ρώσικη ρουλέτα όπου με τρεις εύστοχες εκτελέσεις το Μάλι κλείδωσε την πρόκριση με 3-2.