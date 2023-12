Ο Ελίουντ Κιπτσόγκε και η Σιφάν Χασάν θα είναι τα πιο λαμπρά ονόματα στον μαραθώνιο του Τόκιο τον Μάρτιο.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τα ονόματά τους, ενώ η πλήρης λίστα των elite αθλητών και αθλητριών θα ανακοινωθούν στο τέλος του Ιανουαρίου

Η Χασάν θα κάνει το ντεμπούτο της στο Τόκιο. Η 31χρονη από την Ολλανδία μέσα στο 2023 επικράτησε στους δύο πρώτους μαραθώνιους της καριέρας της στο Λονδίνο με 2ώρ.18:33 και στο Σικάγο με 2:13.44.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 5000μ. και στα 10.000μ.

Η Χασάν δεν έχει αποφασίσει αν στο «Παρίσι 2024» θα επιχειρήσει σε τέσσερα αγωνίσματα: 1.500μ., 5.000μ., 10.000.μ και στον μαραθώνιο, αλλά ξεκαθάρισε ότι στόχος της είναι «να συνεχίσει το ταξίδι της στον μαραθώνιο».

