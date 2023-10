Μυθικό παγκόσμιο ρεκόρ από τον Κίπτουμ, ο πρώτος που κατέβηκε κάτω από το 2:01:00 στο Μαραθώνιο

Ιστορία έγραψε ο Κέλβιν Κίπτουμ με τον Κενυάτη να σπάει στο Σικάγο το παγκόσμιο ρεκόρ Μαραθώνιου και να γίνεται ο πρώτος που κατέβηκε κάτω από το 2:01:00.

Σημαντική ημέρα για τον στίβο η σημερινή, με τον Κέλβιν Κίπτουμ να γράφει ιστορία στον Μαραθώνιο του Σικάγο. Συγκεκριμένα ο Κενυάτης δρομέας όχι μόνο έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ του Έλιουτ Κιπτσόγκε, αλλά κάνοντας 2:00:35 έγινε ο πρώτος που κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 2:01:00 συγκεντρώνοντας επάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ήταν όπως αναφέραμε του Κιπτσόγκε που είχε 2:01:09 από το 2022.

Το απίστευτο για τον μόλις 23χρονο Κέλβιν Κίπτουμ είναι πως στους 3 Μαραθώνιους που έχει συμμετάσχει φέτος δεν έχει τρέξει σε χρόνο πάνω από 2:01.Συγκεκριμένα οι χρόνοι του είναι οι εξής:

– 2:01:53

– 2:01:25

– 2:00:35

Πίσω από τον Κίπτουμ τερμάτισε ο συμπατριώτης του, Μπένσον Κιπρούτο με 2:04:02, ενώ τρίτος ήταν ο Μπασίρ Αμπντί που τρέχει για το Βέλγιο με 2:04:32.

WORLD RECORD 🤯



🇰🇪's Kelvin Kiptum destroys the marathon world record* at the @ChiMarathon with 2:00:35 😵



He becomes the first man in history to break 2:01.



*Subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/gRYYzE89d0